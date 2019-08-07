عربيات ودوليات

أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن «الأمم المتحدة تجري تحقيقا داخليا بعد الكشف عن تورط عدد من موظفيها في الاحتيال وسرقة المساعدات المخصصة للمحتاجين في اليمن»، مؤكدةً ان «أكثر من 12 موظفا امميا نُشروا في اليمن للتعامل مع ما يعد اسوأ ازمة انسانية في العالم، تآمروا مع الفصائل المسلحة من جميع جهات النزاع من اجل اثراء انفسهم على حساب المواد الغذائية والطبية والوقود والمال المخصص للشعب اليمني». وذكرت ان «برنامج الغذاء العالمي يحقّق حاليا في تعيين اشخاص غير مؤهلين لمناصب ذات رواتب عالية وتحويل مئات آلاف الدولارات الى حساباتهم المصرفية الشخصية والمصادقة على ابرام عشرات العقود المشبوهة دون وثائق مطلوبة، واختفاء اطنان من المواد الطبية والوقود»، مشيرةً الى انه «تجري منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» تحقيقا موازيا مع موظفها المدعو خورام جاويد الذي سمح لقيادي حوثي باستخدام سيارات المنظمة لحمايته من غارات محتملة للتحالف العربي».