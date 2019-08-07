عربيات ودوليات

تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل. وأفاد مراسل قناة «سكاي نيوز»، امس، بارتفاع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم ليصل الى واحد وعشرين مرشحا. هذا ومن المقرر ان تعلن حركة النهضة التونسية، قرارها بشأن مرشحها في الانتخابات الرئاسية. وكان اجتماع مجلس شورى حركة النهضة قد فشل في اتخاذ قرار بشأن موقفها من الانتخابات الرئاسية المبكرة. وشهد اجتماع مجلس شورى النهضة الذي عقد، السبت الماضي، بمدينة الحمامات خلافات عميقة بين الأعضاء على خلفية الاختبار بين دفع الحركة بأحد القياديين لخوض الانتخابات، او الاكتفاء بدعم احد المرشحين من خارجها. وفيما سيغلق باب الترشح للسباق الانتخابي الرئاسي في التاسع من الشهر الحالي، فان الهيئة ستنظر في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 14 اغسطس، ومن ثم يتم الاعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في موعد اقصاه نهاية اغسطس الحالي. وعلى الرغم من ان الصورة لم تتضح بعد فيما يتعلق بهذا الاستحقاق الذي سيجري في منتصف سبتمبر المقبل.

