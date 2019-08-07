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واشنطن الوكالات: دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نزعة تفوق العرق الأبيض والتطرف والعنصرية وقال ان مرتكبي عمليات القتل الجماعية يجب اعدامهم «بسرعة» في رد شديد اللهجة على المجزرتين اللتين قتل فيهما 30 شخصا.

وفي مواجهة موجة من الاتهامات بأن خطابه المعادي للهجرة شجع المتطرفين في أنحاء البلاد، استغل ترامب خطابه المتلفز من البيت الأبيض ليطلق على غير العادة ادانة مباشرة للعنصريين. وقال «يجب على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض»، مضيفا أنه أوعز الى مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) استخدام جميع موارده لمواجهة «جرائم الكراهية والارهاب المحلي».

وأكد ترامب أن مرتكبي عمليات القتل الجماعي يجب أن يواجهوا عقوبة الاعدام المحظورة في نصف البلاد تقريبا، وقال «يجب تنفيذ عقوبة الاعدام بسرعة وحسم وبدون سنوات من التأخير غير الضروري». وجاء خطاب ترامب ردا على مجزرتي ال باسو في تكساس ودايتون في أوهايو، مختلفا تماماً عن خطه المعتاد بالتقليل من شأن هجمات المتعصبين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض. وجاء ذلك بعد ظهور رسالة ضد المهاجرين نشرها مرتكب اطلاق النار في تكساس تعكس بشكل مقلق تصريحات ترامب في حملته الانتخابية بشأن «غزو» المهاجرين القادمين عبر الحدود المكسيكية للولايات المتحدة.

وكان المهاجم قتل 20 شخصا اثناء تسوقهم في متجر وولمارت المكتظ في ال باسو صباح السبت، وتوفي أحد جرحى هذا الهجوم الاثنين لترتفع الحصيلة الى 21 قتيلا. بينما قتل 9 آخرون أمام حانة في منطقة تشتهر بنواديها الليلية في دايتون بعد 13 ساعة فقط.

ولم يقترح ترامب شيئا بشأن تشديد القوانين الأميركية ازاء امتلاك أسلحة قوية كالتي تستخدم بشكل روتيني في عمليات القتل الجماعية. وكتب في تغريدة في وقت سابق من أول أمس أنه يجب التفكير في زيادة فحص خلفيات مشتري الأسلحة، الا أنه لم يذكر ذلك في كلمته. كما تجاهل اقتراح قدمه في تغريدة أطلقها في وقت سابق من أمس الأول قال فيها ان أي اصلاح لقوانين الأسلحة، يجب أن يرتبط بتغيرات في قوانين الهجرة.

المرض العقلي لا البندقية

وقال ترامب انه يدعم ما يسمى بقوانين «العلم الأحمر» التي تسمح للسلطات بمصادرة أسلحة من أشخاص بعد أن يتم اعتبار أنهم يشكلون خطرا جسيما.

الا أن تركيز ترامب انصب على المرض العقلي الذي قال انه المشكلة الرئيسة وراء موجة عمليات اطلاق النار التي قام بها أشخاص مدججون بالأسلحة في المدارس والشركات والمتاجر.

وقال «يجب أن نقوم باصلاح قوانين الصحة العقلية لتحسين تحديد الأفراد المضطربين عقليا الذين قد يرتكبون أعمال عنف، وأن نضمن حصولهم على العلاج، وليس ذلك فحسب بل وكذلك حجزهم عنوة اذا لزم الأمر». وقال «المرض العقلي والكراهية هما من يطلقان النار وليس البندقية».

في المقابل، دان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اللغة التي تغذي الكراهية وتجعل العنصرية أمرا طبيعيا، في أعقاب حادثي اطلاق النار اللذين شهدتهما بلاده مطلع هذا الأسبوع، أحدهما ارتكبه شخص يشتبه أنه من دعاة الاعتقاد بتفوق البيض.

واوضح أوباما في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه «يجب أن نرفض بشدة اللغة التي تخرج من أفواه أي من قادتنا وتغذي أجواء الخوف والكراهية أو تجعل المشاعر العنصرية مسألة طبيعية». واعتبر ان «القادة الذين يشوهون أولئك الذين لا يشبهوننا، أو يلمحون الى أن الآخرين، بمن فيهم المهاجرون، يهددون أسلوب حياتنا، أو يشيرون الى الآخرين على أنهم دون البشر، أو يعنون ضمنيا أن أميركا تنتمي الى نوع واحد معين فقط من الناس». ورأى أن مثل هذه اللغة «ليس لها مكان في سياستنا وحياتنا العامة».

واكد انه «حان الوقت للأغلبية الساحقة من الأميركيين ذوي النوايا الحسنة، من كل عرق ودين وحزب سياسي، أن يقولوا ذلك بوضوح وبشكل لا لبس فيه»، كما دعا أوباما الى تطبيق قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة، وهو أمر حاول تحقيقه خلال توليه السلطة ولكن لم ينجح.

