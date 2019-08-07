عربيات ودوليات

أكد خبراء أمنيون أن حادث معهد الأورام استهدف زعزعة الاستقرار من قبل الجماعات الارهابية وبعض الدول المعادية لمصر بسبب دور مصر الاقليمي ، وأوضحوا أن الحادث الارهابي كان يستهدف مكانا آخر غير منطقة معهد الأورام بالمنيل الا أن سائق السيارة الملغومة لم يكن من أهل القاهرة وهو ما جعله يقود السيارة في عكس سير الاتجاه وحدث التصادم الذي أدى الى وقوع الحادث.

وقال الخبير الأمني اللواء محمد نور ان الحادث الارهابي الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، وقع في مكان مغاير للذي كانت تستهدفه الجماعة الارهابية المخططة للعملية «حسم» بسبب التصادم الذي وقع للسيارة المستخدمة في الحادث بسبب سيرها عكس الاتجاه.

وأضاف أن الارهابي الذي كان يقود السيارة الملاكي المستخدمة في الحادث ليس من أهل القاهرة، فلو كان من أهل القاهرة لعلم أن الطريق أمام معهد الأورام اتجاه وحد فقط، وأن خوفه وجبنه جعله يقود بهذه الطريقة، وانفجار السيارة عقب تصادمها بسيارات أخرى.

وأشار الى أن الجماعات الارهابية تنفذ عملياتها الارهابية بسيارات مسروقة معتقدة أنها بهذه الطريقة لن يتم كشف عناصرها، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تعقب الجناة، من خلال تحديد مكان سرقة السيارة المستخدمة في الاعتداء الارهابي.

وأكد نور أن العناصر الارهابية تخطط للقيام بعمليات ارهابية في الداخل بسبب موقف مصر الوطني من القضايا الاقليمية ومساعدة أشقائنا في السودان ومساندة الجيش الوطني الليبي، ومنع سرقة الاخوان الارهابية للثورة السودانية، ما يجعل قوى الشر تخطط لارتكاب عمليات ارهابية في الداخل. واستطرد: انفجار السيارة أمام معهد الأورام رغم حصده لأرواح العديد من الأبرياء جنب وقوع كارثة أكبر كانت تخطط لها الجماعة الارهابية المتورطة في الحادث فلولا حادث التصادم وانفجار السيارة لوصلت للمكان المستهدف وحدثت كارثة أكبر.

من جهته، قال الخبير الأمني اللواء عبد الرحيم سيد، ان هذه الحوادث الارهابية هدفها زعزعة الاستقرار واشاعة الفوضى وعدم وجود أمان لضرب السياحة، ففي حال نشاط السياحة سيؤثر بالايجاب على الدخل القومي وهذا ما لا يريده أعداء الوطن في الداخل والخارج.

وأضاف أنه في مرحلة جمع المعلومات حول العمليات الارهابية تكون المنظمات المعادية لمصر كحركة حسم الاخوانية وغيرها من الدول من المحتمل تورطهم في الحادث.

وبين أن الجماعات الارهابية تستقطب الشباب لتنفيذ العمليات الارهابية بعد عمل غسيل للمخ أو شرائهم بالأموال، ونشر اليأس بين الشباب عن طريق نشر المناخ التشاؤمي.

أما عضو المجلس القومي لمكافحة الارهاب العميد خالد عكاشة فقد أكد أن، حركة «حسم» ومنذ تأسيسها وهي على عداء كامل مع الدولة المصرية، وتستهدف أرواح وحياة المصريين ومصر بكل مكوناتها، ان كانت مؤسسية أو عسكرية أو مدنيين.

وأضاف أن الحركة تحاول التنصل من الحادث الارهابي بمعهد الأورام، وصنع عملية تشويش على بيان وزارة الداخلية، موضحا أنها تسعى لاستعطاف المواطنين وتحاول تمرير رسالة انسانية، بالرغم من كونها حركة مسلحة ارهابية وأحد الأذرع المسلحة لتنظيم الاخوان المسلمين وهي حركة مصنفة عالمياً على كونها حركة ارهابية.

