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القاهرة الوكالات: تمكن رجال المطافئ المصريون من محاصرة حريق كبير اندلع في مدينة ملاهي «ماجيك لاند» بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وهرع عدد كبير من سيارات الاطفاء الى مدينة الملاهي حيث تصاعدت كتلة ضخمة من الدخان الناجم عن الحريق، فيما ضربت قوات الحماية المدنية طوقا حول الملاهي لمنع تمدد النيران.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر أمنية أن الحريق اندلع في احدى ألعاب مدينة الملاهي بسبب تماس كهربائي أدى الى اشتعال النيران في لعبة مصنوعة من الفايبرغلاس. وقال شهود عيان ان حريقا وقع في محيط مدينة الانتاج الاعلامي بمدينة 6 أكتوبر وبالقرب من سوق الجملة، وملاهي ماجيك لاند ما تسبب في تصاعد الأدخنة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وانتقلت سيارات الاطفاء الى مواقع النيران في محاولة للسيطرة عليها والكشف عن سبب الحادث.

ونشرت الاعلامية زهرة رامي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا تكشف تصاعد أدخنة بجوار مدينة الانتاج الاعلامي بالسادس من أكتوبر. ونفت مصادر من داخل المدينة نشوب حريق بها موضحة أن ما حدث مجرد شرارة دخانية بالملاهي الملاصقة للمدينة، نتيجة نقل الألعاب من مكان الى آخر، وتمت السيطرة عليها من قبل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية.

