عربيات ودوليات

واشنطن - أ ف ب: أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتجميدٍ كامل لأصول الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة. وكتب ترامب في رسالة بعثها الى الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي «من الضروري تجميد كل أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السلطة من جانب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي». وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فان تلك الممتلكات «لا يمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها». كما يحظر أي تعامل مع السلطات الفنزويلية.

ووفقا لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فان الأمر يتعلق بأولى تدابير الحظر الاقتصادي الشامل من جانب واشنطن على كاراكاس. وهذا من شأنه أن يضع فنزويلا في نفس المستوى مثل دول بينها كوريا الشمالية وايران وسورية وكوبا.

ولمح ترامب في وقت سابق الى أنه قد يفرض حظراً على فنزويلا التي تشكك الولايات المتحدة في شرعية حكومتها بقيادة مادورو. وردا على سؤال أحد الصحافيين «هل تنظرون بفرض حظر أو عزلة على فنزويلا، بالنظر الى مدى انخراط روسيا والصين وايران» هناك، أجاب ترامب «نعم أدرس ذلك»، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

