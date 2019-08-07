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الجزائر «رويترز»: قال التلفزيون الرسمي الجزائري ان المحكمة العليا أمرت أمس الاثنين باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب مزاعم فساد.

وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي، وهما أحدث مسؤولين يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة. وذكر التلفزيون الرسمي أن قاضيا في المحكمة العليا أمر بحبسهما بسبب اتهامات تشمل «تبديدا عمديا وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي، والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها اليه بحكم وظيفته أو بسببها».

وتولى زعلان منصب وزير الأشغال في الفترة من مايو 2017 وحتى مارس 2019، وكان مدير حملة بوتفليقة الانتخابية للرئاسة التي كان يفترض أن تجرى في أبريل الماضي وكان بوتفليقة يسعى فيها لولاية خامسة، بينما تولى الغازي وزارة العمل من مايو 2014 وحتى مايو 2017. واحتجزت السلطات خمسة وزراء سابقين منذ فبراير الماضي اثر اندلاع الاحتجاجات وفتح تحقيقات بشأن مزاعم فساد في ظل النظام السابق. كما تحتجز السلطات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لاتهامات تشمل «تبديد الأموال العامة».

