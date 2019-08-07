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الخالد استقبل سفير زيمبابوي


تسلم الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية زيمبابوي الصديقة كريسبن توغا مافودزا لدى دولة الكويت.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس بمكتب الشيخ صباح الخالد في ديوان عام وزارة الخارجية حيث أعرب خلال اللقاء عن أطيب تمنيانه للسفير الجديد بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار. حضر اللقاء نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن جابر الزيد وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.


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