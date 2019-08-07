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وطن النهار

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احتفاء بالسفير اللبناني الجديد


أقيم حفل عشاء علي شرف سفير جمهورية لبنان الجديد والمعتمد لدى الكويت. . د. جان معكرون وذلك بمطعم بابل على شارع الخليج حضره نخبة من رجالات الكويت ولبنان وذلك وسط أجواء من التعارف والتلاحم بين أبناء الشعبين الشقيقين وكان من بين الحضور الملحق الاقتصادي للسفارة الاستاذ شادي ابو ضاهر، ومن الإعلاميين والفنانيين والاكاديميين والاقتصاديين الخبير الاقتصادي السيد حسين دشتي، الدكتورة فاطمة عاشور والاستاذ خالد حمزة والسيد علي البيعجان ونجله عبد العزيز والاعلامي علي دشتي ولينا نزار حميدي والمصور عادل الفارسي وفي ختام الحفل شكر السفير معكرون الحضور ومستقبليه على الحفاوة والترحاب.


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