وطن النهار

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أول من أمس الاثنين ببرقية إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم «الإرهابي» الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام بالعاصمة القاهرة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وأعرب الغانم في برقيته عن إدانته الشديدة لهذا العمل «الإرهابي» الذي استهدف أرواح الأبرياء، مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب المصري الشقيق والتأييد التام لكل الاجراءات التي تتخذها مصر لحماية أمنها واستقرارها. وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الثلاثاء ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في جامايكا بيرنل تشارلس ورئيس مجلس الشيوخ توماس تافاريس فينسون وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

