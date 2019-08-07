وطن النهار

استقبل الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بمكتبه، الباحث في تراث الكويت والجزيرة العربية، الخبير في شؤون القبائل والأنساب أحمد بن البرجس. حيث أهدى المحافظ كتابه بعنوان «أعلام في الكويت والجزيرة العربية».

وقد أشاد المحافظ بما تضمنه الكتاب من معلومات قيمة ودراسات مفيدة، مشيرا إلى أهمية هذه الإصدارات القيمة التى تمثل مصدرا أساسيا لتشكيل الهوية.

وقد التقى محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه. مستشار الإعلام والعلاقات العامة للأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية د. مايسة الهاشمي.

وأكد الحمود أهمية دور الجامعة العربية والمحافظة على أمن المنطقة وسلامتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية. فهي بمثابة بيت العرب وملاذهم.

