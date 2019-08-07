وطن النهار

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الدفاع بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أمير حاتمي، تم من خلاله تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقد هنأ وزير الدفاع الإيراني خلال الاتصال بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً له تمام الصحة والعافية، وللكويت دوام التقدم والازدهار، كما وجه دعوةً رسميةً للنائب الأول لزيارة جمهورية جمورية إيران الإسلامية.

بدوره شكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نظيره الإيراني على هذا الاتصال، مثمناً دعوته الكريمة له لزيارة جمهورية إيران الإسلامية، ومتمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من التقدم والعمل على توثيق أواصر التعاون المشترك.

