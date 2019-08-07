وطن النهار

قام وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة صباح أمس بتكريم رئيس قسم العلاقات الداخلية بمكتبه عبد القادر علي المطاوعة وذلك في مبادرة منه لتفعيل عملية التكريم الفوري للموظفين المتميزين وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهود ونشر ثقافة التميز والابداع الوظيفي بما يسهم في الارتقاء بالعمل.

ودعا الشعلة الموظفين إلى بذل المزيد من الجهد في القيام بالأعمال الموكلة إليهم دافعاً باتجاه التميز في العمل الدؤوب والتعاون مع زملائهم، متمنياً من جميع الموظفين التنافس الشريف للحصول على التكريم.

