وطن النهار

نفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام الهيئة بتوزيع أو استقبال طلبات لتخصيص حيازات زراعية حدودية.

وأكدت الهيئة في بيان صحافى لـ (كونا) ان هذا الخبر عار عن الصحة ولا سند له من الواقع، مشيرة الى انها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد من قام بنشر الإشاعات.

ودعت الهيئة المواطنين الى التثبت من مثل تلك الاخبار قبل نشرها وتداولها خصوصا ان مسؤولي الهيئة المختصين على استعداد تام للرد على اي تساؤلات او استفسارات تتعلق بالهيئة.

من جانب اخر، اعلنت الهيئة عن مواعيد زيارة حديقة الحيوان في عطلة عيد الاضحى المبارك، حيث تبدأ الزيارة اول ايام العيد من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، وباقي ايام العيد وحتى نهاية الاسبوع تكون الزيارة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ومن الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء ما عدا يوم الاحد من كل اسبوع عطلة الحديقة الاسبوعية الرسمية.

كما اصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بالسماح باستيراد جميع انواع الطيور الحية من صربيا وذلك بسبب خلوها من مرض اللسان الازرق.

واكد القرار ضرورة ان تخضع جميع الارساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها ادارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والاجراء المنصوص عليها من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت: علما بانه سيتم رفض الارساليات المصابة باي من الامراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة وعلى ان يكلف المستورد باعادة الطيور والحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة اي مسؤولية.

