وطن النهار

استكمالا للجولات التفتيشية التى ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بناء على تعليمات مباشرة لمدير عام البلدية م. احمد المنفوحي بعدم التهاون في القضاء على مخالفات البناء الخاصة بإنشاء غرف «كيربي» غير مرخصة والزيادة عن المساحة المرخصة في أسطح العقارات التجارية بمنطقة العاصمة والتي تسيئ للمظهر العام في المدينة، وفي هذا السياق نفذت النوبة «ج» بفريق طوارئ العاصمة جولة تفتيشية على العقارات المخالفة بمنطقة القبلة.

من جانبه، أكد رئيس فريق الطوارئ بالمحافظة زيد العنزي بأن الجولات التفتيشية مستمرة لرصد جميع المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009.

وتابع العنزي قائلا بأن الجولة التي نفذها مفتشو النوبة «ج» اسفرت عن توجيه 9 انذارات لعقارات مخالفة بمنطقة القبلة لوجود غرف ومخازن «كيربي» دون ترخيص، فضلا عن مخالفات بناء تتعلق بزيادة في المساحة بخلاف مساحة البناء المرخصة، لافتا الى انه بمجرد انتهاء المدة القانونية للملصقات سيتم تحرير مخالفات لملاك العقارات لعدم التزامهم بازالة المخالفات التي تم رصدها من قبل المفتشين.

