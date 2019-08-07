وطن النهار

أشاد أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شعيفان الرشيدي بجهود زملائه أعضاء هيئة التدريب بالكليات خلال السنة الدراسية وفترة الفصل الصيفي الذي يسهم في تخرج أعداد كبيرة من الطلبة تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل،

لافتا إلى أن أعضاء هيئة التدريب بالكليات قدموا جهودا مخلصة في خدمة العملية التعليمية وتدريس الجانب العملي والتطبيقي والتدريب الميداني والورش ونسأل الله أن يجعله في ميزان أعمالهم وأن يرزقهم الصحة وموفور العافية.

وأوضح الرشيدي أن مستحقات الفصل الصيفي وبعد الجهود الحثيثة من الإدارة العليا للهيئة وإدارة الشؤون المالية تم الانتهاء من استمارات الصرف الخاصة بكل من كلية الدراسات التجارية وكلية التمريض وكلية العلوم الصحية وتم تحويل مكافآت الصيفي إلى البنوك، وفيما يخص كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التكنولوجية فإنه جار العمل للانتهاء من اعتمادها من الرقابة المالية وتوقيعها من المدير العام بالتكليف وتحويلها للبنوك.

وتوجه الرشيدي بالشكر والتقدير لإدارة الهيئة ممثلة في مديرها العام د. علي المضف ومتابعته الحثيثة لإجراءات الصرف، والشكر لمدير عام الهيئة بالإنابة م. طارق العميري، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة د. جاسم الاستاد ونائب المدير لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث د. جاسم الانصاري والشكر موصول للغائب الحاضر نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية م. حجرف الحجرف، وكذلك إلى مدير إدارة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب د. حسن الفجام، وشكر خاص لمدير إدارة الشؤون المالية سعاد غانم وجميع موظفي الإدارة المالية لإنجازهم ملف مستحقات الفصل الصيفي في وقت قياسي.

