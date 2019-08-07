وطن النهار

أشاد مدير إدارة الموهبة في مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عبد الله السويد بالتجربة الناجحة والمميزة للمعسكر التدريبي «موهبة» الذي انعقد على مدى ثلاثة أسابيع في مدينتي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع «موهبة»، مؤكدا أهمية ما اكتسبه طلاب الكويت من مهارات وخبرات متعددة في العديد من المجالات العلمية المتخصصة التي ستعود عليهم بالنفع. وقال د. السويد عقب عودة وفد مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع من طلبة الصف العاشر، الى البلاد، ان الوفد خضع لبرنامج اثرائي معرفي متكامل من العلوم والمعارف، فضلا عن برنامج محاضرات لتقوية اللغة الإنكليزية لديهم في بيئة محفزة على ابراز الموهبة والابداع تعزز الشغف بالعلوم والمعرفة في نفوسهم، لصقل مهاراتهم واعدادهم للمرحلة الجامعية ليكونوا قادرين على اجتياز اشتراطات القبول في الجامعات العالمية المرموقة.

وأوضح ان العمل الاحترافي داخل المعسكر واستغلال القائمين عليه للجامعات السعودية المرموقة وتوفر أساتذة من تلك الجامعات تلازم الطلاب طوال فترة المعسكر ضاعفت من استفادة الطلبة واكتساب الخبرات والمهارات في مختلف المواد العلمية من علوم النووي والطيران والميكروبيولوجي والتشريح والفيزياء والكيمياء والرياضيات من أكاديميين في أرقى الجامعات السعودية وجامعتي كامبردج واكسفورد، من خلال برنامج دولي مطبق في جامعة الملك سعود.

