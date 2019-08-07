وطن النهار

اشاد رئيس بعثة الحج الكويتية م. فريد عمادي أول من أمس الاثنين بالدور الكبير للدفاع المدني السعودي خلال موسم الحج وانتشار قواته في جميع الأراضي المقدسة بهدف توفير السلامة الوقائية واقصى سبل الراحة للحجاج.

جاء ذلك في تصريح عمادي لـ«كونا» عقب لقائه مع مدير عام الدفاع المدني السعودي الفريق سليمان العمرو بمقر الدفاع المدني بمكة المكرمة وبحضور القنصل العام الكويتي في جدة وائل العنزي.

واوضح عمادي أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز التعاون مع الدفاع المدني السعودي والتأكيد على عمق الشراكة في اطار العلاقة التاريخية والوثيقة التي تربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة وعلى جميع المستويات.

واعرب في هذا المجال عن الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي يبذلها الدفاع المدني في تأمين سلامة ضيوف الرحمن وقدرة رجاله على التعامل مع أي حدث طارئ.

ولفت الى وجود اعداد كبيرة من قوات الطوارئ والمتطوعين من الشباب السعوديين الذين يقدمون العون والمساندة لقوات الدفاع المدني الضخمة والمنتشرة في الأراضي المقدسة والبالغ عددها اكثر من 17 ألف رجل وخصوصا في المواقع والطرق التي يرتادها الحجاج والمؤدية الى المناسك.

كما اشاد عمادي بهؤلاء الرجال والطاقات البشرية «الذين يؤدون مهامهم بتفان وبجد واخلاص بدافع حبهم لبلدهم وشعورهم بالمسؤولية واستعدادهم لبذل المزيد من الجهد لتأمين توفير اعلى درجات السلامة لضيوف الرحمن والتصدي لكل ما يهددهم من مخاطر في جميع مناطق الحج».

واكد في السياق ذاته «أن المملكة العربية السعودية عودتنا دائما على تحقيق نجاح منقطع النظير في كل موسم حج نظرا لاستعداداتها الضخمة والمبكرة واعتماد الخطط البديلة لمواجهة حالات الطوارئ في المشاعر المقدسة».

واشار الى ان حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل جهودا مضنية لتسخير جميع امكاناتها المادية والبشرية لتنفيذ الخطط الكاملة التي تضمن أداء الحجاج لفريضة الحج بكل سهولة ويسر.

وفي هذا الصدد اكد عمادي أن بعثة الحج الكويتية تضع جميع امكاناتها تحت تصرف الجهات المسؤولة في السعودية وانها ستسهم مع الحملات الكويتية بإنجاح هذا الموسم كما في السنوات الماضية من خلال التزامها بنظم وتوجيهات وتعليمات الجهات الرسمية السعودية.

وشدد على أن البعثة الكويتية تحرص على تأكيد هذا الأمر وطرحه في جميع اجتماعاتها وزياراتها للحملات الكويتية، مشيرا الى ان عدم حصول البعثة والحملات الكويتية على أي مخالفة في السنوات الماضية دليل على التعاون الذي تقوم به الجهات الكويتية ومساهمتها الفعالة في انجاح مواسم الحج.

من جانب آخر قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السعودي د. سعد الشثري أمس إن العلاقات السعودية الكويتية متينة ومتجذرة.

وثمن الشثري في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت عقب زيارة قام بها لمقر بعثة الحج الكويتية دور الكويت ومسؤوليها القائمين على الحج باعتنائهم الفائق بحجاج بيت الله الحرام الكويتيين.

وذكر أن «موسم الحج يعد موسما لخيرات كثيرة وقيم عديدة منها قيمة المحبة والتواصل والتي هي شعار ايماني»، مبينا أن الاخلاق الفاضلة التي جاء بها الدين الاسلامي ينبغي أن نجعلها مترسخة في تلك المواطن وعند اداء هذا النسك الذي نطلب به رضا الله «وأن نجعل هذه الاخلاق تنتشر في عالمنا الاسلامي».

وأوضح أن «خلق الاحسان بين الحجيج أجمع وبين حجاج دول مجلس التعاون الخليجي يسرنا وسيكون له الاثر الحميد على مستوى العالم الاسلامي اجمع» مشيرا الى انه «من نعم الله على دولنا الخليجية بأن الله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا».

وأشاد بدور القائمين على بعثة الحج الكويتية على استضافتهم اجتماع رؤساء بعثات الحج الخليجية لهذا العام والذي سيكون له الاثر في التنسيق والتعاون بهذا الموسم والمواسم القادمة.

