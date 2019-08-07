وطن النهار

استنكرت جمعية الرسالة الانسانية الوطنية، ما ورد بالصحف المحلية بأن تصنيف شهداء جامع الامام الصادق تحت بند کوارث طبيعية هو خطأ مطبعي، مؤكدة أن العقول لا تستوعب هذا العذر. وقالت الرسالة الوطنية في بيان صحافي: لقد ورد بالصحف المحلية أن ما تم من تصنيف لشهداء جامع الامام الصادق تحت بند کوارث طبيعية هو خطأ مطبعي فهل تستوعب العقول هذا العذر وهل معالجة الخطأ بأن يتم إزاله كلمة طبيعية ليكون التصنيف كوارث، متمنية ألا يكون هذا العمل مقصودا أو من شخص لا يزال يتعاطف مع التكفيريين وأعداء الاسلام والسلام.

وأضافت: نحن جمعية الرسالة الانسانية الوطنية ومن منطلق الحفاظ على وحدتنا الوطنية وتماسك المجتمع، نأمل أن يتم التحقيق في الموضوع وأن توضع الآليات والسبل لعدم تكرار ذلك وتحت أي ذريعة أو عذر وسيظل الشهداء أكرم منا جميعا.

وتابعت: نعم إنهم شهداء الوطن، نعم لقد تصدروا بأجسادهم ضد نيران الحقد والفتنة والكراهية، فهم شهداء تفجير إرهابي غاشم وليس بكارثة طبيعية كما أدعى مكتب الشهيد لقد افتدوا بأرواحهم الغالية وبدمائهم الزكية وحدة الوطن وتماسكه، وأفشلوا مخططات الفتنة وزرع الكراهية بين أعضاء الجسد الواحد. وأكملت: لكن المعدن الأصيل للقيادة والشعب بان جلياً حيث التف الجميع تحت قيادتهم الحكيمة مستنكرين هذا العمل الاجرامي البغيض وفوتوا الفرصة لخفافيش الظلام وصناع البؤس في أن يجدوا موطأ قدم في بلدنا الحبيب وقدموا رسالة الى العالم أجمع عن مدى تلاحم الشعب وتماسكه بالمحن.

وتساءلت: هل هكذا يتم تكريمنا للشهداء وهل بهذا التصنيف تكون رسالتنا للأجيال القادمة عنهم، راجية التمعن قبل الإجابة على سؤال فما الضير في تصنيفهم شهداء اعتداء إرهابي بدلا من التخبط والابتعاد عن الحقائق.

