وطن النهار

في اطار مذكرة التفاهم بين الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وما نصت عليه من تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المشاريع والأنشطة والتدريب واكتساب المعرفة، وانطلاقًا من الحرص المشترك على دعم وتطوير جهود العاملين في المجال الانساني والخيري بالكويت، عُقد لقاء تشاوري بمقر الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بين مسؤولي مبادرة «تمكين» ووفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للاعداد لندوة متخصصة حول «مشاريع المياه في المجال الخيري والانساني»، وذلك ضمن البرامج التدريبية المهنية لمبادرة تمكين، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية العون المباشر، كونها ذات خبرة متميزة في مجال مشاريع المياه.

وقد حضر الاجتماع عن مبادرة تمكين رئيس المبادرة نائب المدير العام للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية عبدالرحمن عبدالعزيز المطوع، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤول الشؤون الانسانية في البعثة الاقليمية للجنة يانو فاتن.

كما حضر عن جمعية العون المباشر كل من: هلا الحميضي مديرة العلاقات الخارجية، ونبيل التركيت المتخصص في مشاريع المياه، والخبير التنفيذي لمشروع «سقيا» بالنيجر.

