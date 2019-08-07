وطن النهار

مكة - «كونا»: أكد رئيس بعثة الحج فريد عمادي أمس اهمية الاجتماعات التي تجمع المعنيين بشؤون الحج بدول مجلس التعاون الخليجي لما في ذلك من فوائد لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب. جاء ذلك في تصريح لعمادي لـ«كونا» عقب ترؤسه اجتماع رؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته بعثة الحج الكويتية بمقرها في مكة. وقال عمادي إن «كل دولة لها تجاربها الخاصة النافعة التي يمكن ان يستفيد منها الآخر حتى نرتقي بالأداء الى الافضل ونحقق الراحة والطمأنينة لحجاجنا الى ان يعودوا الى اوطانهم بعد ان يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة». وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتسخير امكاناتها كافة حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج من دون اي مشكلات أو عوائق.

ووصف الخدمات التي تقدمها السعودية للحجاج بأنها «جبارة ومبدعة» مضيفا «اعتدنا منها كل عام ان تقدم ابداعات وافكارا جديدة فضلا عن استخدام النظم الالكترونية والتطبيقات الذكية».

وأشار الى ان المملكة تسعى الى تطويع التكنولوجيا لخدمة الحجاج وتيسير النسك لهم.

واضاف ان بعثة الحج الكويتية اصدرت تقريرا يوثق اعمال الحج للعام الماضي وتم توزيعه على الوفود المشاركة في الاجتماع السنوي للاستفادة منه.

من جانبه اكد نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد المطيري في تصريح مماثل لـ«كونا» اهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي «لا سيما ان لكل دولة خبرتها المميزة في مجال معين ما يعني ضرورة الاستفادة من تلك التجارب للارتقاء بعمل البعثات وتطوير الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام».

