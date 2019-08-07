مرصد النهار

على وقع اهازيج الزمن الجميل وملامح جيل الطيبين انبرى فريق الطيبين التطوعي لنشر افكاره ومبادئه الهادفة والتي تخدم المجتمع بطريقة محببة الى قلوبهم ولتفوح رائحتهم «الخنينة» في شتى الميادين الوطنية، صغارا وكبارا شاركوا في نشر الفرحة وخدمة الناس من خلال فريق وطني سعى الى احياء سلوكيات الزمن الجميل والعادات والتقاليد التي كان يتميز بها الرعيل الاول واهل الكويت الطيبين.

ذلك الفريق التطوعي المميز لم يكتف بالعمل في ارجاء الوطن بل تعدى باعماله التطوعية الى دول الخليج ليظهر الكويت وابناءها بابهى صورة، جريدة «النهار» التقت رئيس فريق الطيبين التطوعي ايمان الشراح لتتحدث عن اعمال الفريق وانجازاته من خلال اللقاء التالي:

متى بدأت فكرة تكوين فريق الطيبين وكيف كانت الخطوات الاولى؟

بدأت فكرة تكوين فريق الطيبين Q8 من خلال اتفاق نخبة من الأصدقاء والأقارب الذين كانت لديهم الرغبة القوية والهمة من خلال تحويل طاقتهم الى عمل تطوعي لتعزيز الترابط الاجتماعي والتراثي، بدأت فكرة تكوين واعلان عن فريق الطيبين في شهر رمضان 2018 لكن الخطوات بدأت قبل ذلك الوقت عندما بدأنا بنشر رسالات متعددة من خلال السوشيل ميديا وكان الهدف غرس قيم الولاء للوطن والتمسك بالموروث الوطني والشعبي وغرس قيم العطاء والترابط الاجتماعي.

ماذا يعني لكم زمن الطيبين وهل هو عامل مؤثر بقوة في المجتمع والناس؟

نعم بالتأكيد زمن الطيبين يعني الكثير ويمثل القيم الاصيلة والترابط والعطاء وحب الخير وهو زمن يتمنى الكثير من الناس عودته ببساطته وجماله وتأثيره على النفوس.

ما مكونات الفريق.. من شباب ومختصين، امكانياتهم، تخصصاتهم، وما شروط الانضمام للفريق؟

الفريق يتكون من جميع افراد الاسرة من الصغير والكبير، لان كل شخص بالمجتمع له دور في المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه هذه هي نظرتنا ومنهجنا ليضم الفريق ابناء المجتمع ممن توالفت افكارهم واهدافهم وممن يحافظون على لهجتهم وقيمهم والتمسك بها.

واهم شروطنا هو الايمان بالهدف والفكرة والرسالة والسعي لتحقيقها ولدينا اعضاء ايضا من دول الخليج وخاصة البحرين ممن نتفق معهم لتحقيق الشراكة المجتمعية.

الدعم المادي

هل تحصلون على دعم في عملكم من قبل جهات حكومية او خاصة وما هي تلك الجهات مثلا؟

ليس لدينا دعم مادي نهائيا ولايوجد لدينا «سبونسر» خاص بالاعلانات.

ماهي النشاطات الاخيرة التي قمتم بها خلال الاعوام السابقة وماهي نسبة نجاحها وتقبلها من الجمهور؟

لقد قمنا بالعديد من الفعاليات والنشاطات خلال الفترة الماضية ولاحظنا الرضا الكبير من خلال تفاعل الجمهور معنا وتأييد المواطنين لافكارنا ومنها فعالية المركز العلمي قرقيعان ولمدة ثلاثة ايام من 16 الى 18 مايو الماضي، كذلك فعاليات الاحمدي قرقيعان للمعاقين (وفاء 2) لذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاركة بفعالية ومهرجان تستاهلون حيث قدم براعمنا مجموعة من الاهازيج واللوحات التراثية.

وقمنا كذلك بالمشاركه بحملة رمضان امان وفعاليات نقصة الطيبين من خلال توزيع معونات مادية وتموين للاسر المتعففة لما يقارب 20 اسرة متعففة بالاضافة الى نقصة الطيبين بشهر رمضان (1،2،3) وجبة افطار صائم، كذلك نظمنا فعالية «الحب الاول لك» بمناسبة يوم ميلاد سمو الامير الشيخ صباح الاحمد تاريخ 14/6/2019، بالاضافة الى فعالية كويت الماضي مع لجنة التعريف بالاسلام في المعهد العربي للتخطيط وفعاليات اخرى متعددة. كما انتجنا فيلما قصيرا يتحدث عن قضية الطلاق وتقديم النصائح وهو فكرة واعداد الفنان محمد اشكناني، بالاضافة الى تصوير حلقه تلفزيونية تم بثها خلال العيد والتحدث عن مظاهر العيد قديما ببرنامج الاطفال.

هل عممتم نشاطاتكم في دول الخليج وهل هناك تعاون في ذلك او اعمال مشتركة؟

بالنسبه لنشاطاتنا في دول الخليج اقمنا عدة نشاطات منها في الامارات من خلال حضور ملتقى مهرجان الصم بالشارقه فرع جامعة خورفكان وكذلك في البحرين حيث شاركنا مع سفارة الكويت بفعالية الاعياد الوطنية والتحرير، بالاضافة الى السعودية في مكة المكرمة من خلال توزيع وجبات افطار صائم وتوزيع كراسي متحركة لذوي الاحتياجات قدمت لخدمة ضيوف بيت الله الحرام بالاضافة الى حملة على فعل الخير متواصلين بمكة المكرمة 2 للسنة الثانية على التوالي وتم تكريمنا من قبل مدراء فندق زمز.

الأنشطة التراثية

لكم طابع مميز في التراث فكيف تستطيعون توفير الامكانيات التراثية والزي التقليدي والاماكن التي تستغلونها في عملكم؟

بالنسبه للامكانيات التراثية وتوفيرها فان اغلب اعضاء الفريق من المهتمين بالتراث ولديهم المقتنيات الكثيرة من ضمنهم اخونا علي الكندري صاحب (انتيكات الكندري) فهو من يزودنا ويوفر لنا مانحتاجه وكذلك وجود العم حسين القطان الباحث بالتراث واللهجة الكويتية «بيت جبلة».

وكذلك شخصية ملا علي مركز حرفة والاخت شروق الصايغ من خلال سف الخوص، والعازفة منى منصور واجمل عزف تراثي على الة الناي، والاخوات الباحثات بالتراث ام عامر السيف ام الخير وعميمة سميرة الدوب وكذلك الاخت عزيزة الكندري من خلال فن الباتيك ورسم تراثي على الجدور القديمة، الامر الذي اثرى الفريق بحصيلة جيدة من المظاهر التراثية والمعلومات التاريخية.

هل هناك تقدير من قبل الدولة او مؤسسات المجتمع المدني لما تقومون به من عمل، وما هي الجوائز او التكريم الذي حصلتهم عليه؟

نعم تم تكريم الفريق من قبل حملة (انت تستحق التكريم) برعاية الشيخة انتصار الصباح في المكتبة الوطنية، وكذلك من قبل د. غادة الدويلة في مهرجان (انت متميز)، ويكفينا تكريما هو ما نراه من حب وتأثير في نفوس الناس والفرحة في عيونهم واقبالهم على فعالياتنا.

ماهي المشاريع والخطط المستقبلية للفريق؟

بالنسبة للمشاريع المستقبلية هي كثيرة باذن الله ستتحقق قريبا وترى النور، وستأخذ نفس الطابع التراثي الهادف.

كلمة اخيرة او رسالة تودين قولها؟

كلمة اخيرة.. شكرا لكم على ثقتكم بفريق الطيبين وابراز دوره بالمجتمع وثانيا اقول ان فريق الطيبين هو جزء من كيان وطن ولهم رسالة ورؤية وهي امانة بعاتقنا فبعد حصول اميرنا وقائدنا قائد العمل الانساني على هذا اللقب شعرنا بالمسؤولية تجاه الوطن وابناء الوطن فآن الاوان ان نرد الجميل للوطن من خلال مانقوم عليه.

