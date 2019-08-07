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تسبب حادث دهس وقع صباح أمس بوفاة 3 عمال واصابة 5 اخرين جميعهم من الجنسية الاسيوية خلال قيامهم باعمال انشاء على مدخل منطقة مبارك العبدالله.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «النهار» ان بلاغا ورد صباح امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث دهس على مدخل منطقة مبارك العبدالله للقادمين من طريق الملك فهد السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين ان مواطناً من مواليد 1980 يقود سيارته وخلال دخوله منطقة مبارك العبدالله فوجئ بعمال يعملون في الطريق فاصطدم بهم ما تسبب بمصرع 3 واصابة 5 جميعهم من الجنسية الاسيوية.

رجال الاسعاف قاموا بنقل العمال المصابين بسيارات الاسعاف الى مستشفى مبارك، فيما تم استدعاء رجال الامن لنقل الجثث وباشر رجال المرور التحقيق وتخطيط الحادث واحالة المواطن الى المخفر.

