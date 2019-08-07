دفتر أحوال

تقدمت المحامية حوراء الحبيب بطلب إلى وزير الصحة، لعلاج موكلتها التي تعاني من مرض نادر وإعاقة وحروق في جميع جسدها.

وناشدت الحبيب وزير الصحة منح موكلتها حق العلاج الذي يعتبر حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية، حيث إنها حُرمت منه بدون سبب أو وجه حق، ولا يتم إعطاؤها إلا بوجود شكوى.

واكدت الحبيب ان موكلتها في أمس الحاجة إلى تخصيص طبيب معالج يطبق لها الخطة العلاجية ويصرف الدواء ويبرمج البطاريات أو الموافقة على تطبيق قرار لجنة الشكاوى والعرائض بتخصيص دكتور معالج لها ولصرف الدواء وحضور لجان التخصصين إن دعت الحاجة.

واشارت الحبيب إلى ان موكلتها تعاني من مرض نادر وهي من فئة المعاقين وقد انتشر الآلام المؤلمة الحارقة في أنحاء جسدها «العين والوجه والأرجل والظهر والحوض» ما أدى إلى تركيب 3 بطاريات للحد من هذه الآلام التي أدت إلى وجود إعاقة جسدية منعتها من العمل وأدت إلى تقاعدها الطبي المبكر.

ولفتت إلى انه تم ابتعاث موكلتها قبل الاستمرار بعلاجها، ومن ثم عادت إلى الكويت بنفس الآلام وتعرقلت حالتها كثيرا ومن ثم توقف علاجها وبعد تقديم شكوى للجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة تم البدء بعلاجها، وبعد ذلك عاد ليتوقف بلا سبب.

