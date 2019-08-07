دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطنين 15 سنة مع الشغل والنفاذ وقضت مجدداً ببراءتهما من تهمة خطف وهتك عرض مواطن اخر وسلب امواله والاعتداء على رجال الامن والحاق الضرر في مركبة الشرطة.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما هتكا عرض المجني عليه بالاكراه واحتجزاه وسرقا منه مبالغ مالية وأساءا استعمال هاتف بان قاما بتصويره وتعديا على رجال الامن واتلاف مركبة الشرطة.

و أمام محكمة الاستئناف حضر المحامي جراح هادي العنزي عن المتهمين ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة هتك العرض التي لم تتوافر أركانها كاملة بالواقعة محل البحث وكذلك انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين بانتفاء اركان جريمة الخطف وبطلان اجراءات القبض والتفتيش الواقع على المتهمين لحصولهما بغير اذن مسبق، مؤكدا ان واقعة القبض والشكوى يتوفر بهما عدم معقولية الواقعة بأكملها والتي دارت رحاها بتصوير المتهمين كذئاب بشرية واخيرا إلى عدم صحة الاتهام المسند للمتهمين، مشيراً إلى أن التقرير الطبي بتعرض المتهمين للتعدي الجسدي كما ان تقرير الادلة الجنائية اثبت وجود اصطدامات بسيارة المتهمين ما يثبت ويبرهن على وجود واقعة اخرى.

وطالب العنزي بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما اسند اليهما من اتهام.

