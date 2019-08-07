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«التمييز» ألغت إدانة مزور جنسية لمضي مدة الجريمة التي وقعت قبل 34 سنة

مشعل عبدالله
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الأربعاء 07 أغسطس 2019

ألغت محكمة التمييز إدانة مواطن من تهمة التزوير بمحررات رسمية والخاصة بأوراق الجنسية وإضافة أبناء لاسمه، وقضت مجددا بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة. وتتحصل وقائع الدعوى بأقوال ضابط الواقعة من ان تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بارتكاب تزويرا في محررات رسمية هي شهادة الميلاد والبطاقة المدنية المستخرجة باسم مولود جديد، وكان ذلك عن طريق إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وكان ذلك في عام 1984. وحضر دفاع المتهم، المحامي محمد خريبط وترافع شفاهة، مشيرا إلى انه يجب التفرقة بين جريمة تزوير محررات رسمية وجريمة استعمال المحررات المزورة، فالأولى وقتية، اما الثانية فهي وقتية لكنها تتعدد في كل مرة يستعمل فيها أي متهم المحرر.
ودفع خريبط بسقوط الدعوى بمضي المدة، مؤكدا ان المادة الرابعة من قانون الجزاء تنص على انه «تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة».


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