آراء

يمثل السودان في هذه اللحظة أنموذجا في العمل السياسي الجماهيري يستحق أن يشار اليه بالفخر والاعتزاز من جهة وبالاشارة الى المثالب من جهة أخرى.

فذلك الحراك الجماهيري السلمي المبهر حافظ على سلميته بالرغم من كل الاستفزازات التي أرادت ادخاله في حلقة العنف، واتصف بالنفس الطويل في نضاله المرير ضد النظام السابق، وتشرف بالدور الهائل الذي لعبته المرأة السودانية الواعية الجرئية في تجييشه وصموده وتضحياته، وتجنب الفسق والفجور في خصومته، وأشرك عددا كبيرا من كل أطياف المجتمع في تكوينه، وأفسح المجال الواسع لشبابه... هذا الحراك، اذن، فيه الكثير من الدروس لبقية الحركات العربية الأخرى. من هنا يستحق قادة ذلك الحراك وجماهيره التهنئة على الانجاز الجديد المتمثل بالتوقيع على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية مع قيادة المجلس العسكري السوداني الانتقالي، الذي هو الاخر يجب أن يشكر على تصرفه المسؤول تجاه مطالب شعبه الديموقراطية العادلة.

ومع كل ذلك دعنا نشير الى مجموعة من النقاط نعتبرها مهمة، وجديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار حتى يصبح انجاز ذلك الحراك التاريخي في أبهى صوره.

أولا: أثار الانتباه الى أن الوثيقة، عندما وضعت تعريفا لطبيعة الدولة السودانية، تجنبت ذكر صفتها الاساسية التي بناها تاريخ السودان عبر خمسة عشر قرنا ورسختها لغة أهل السودان وثقافتهم وجغرافيتهم ومصالحهم العليا، صفة أن السودان دولة عربية. ليس هذا التجاهل بالأمر الصغير، وهو ينسجم، دون قصد بالطبع، مع التوجه الأميركي- الصهيوني الذي عمل ومايزال يعمل على اسقاط صفة الانتماء العربي من دساتير كل الأقطار العربية، كجزء من الغاء الانتماء القومي العروبي لكل الشعوب العربية وتدمير الأمل في وحدة الأمة العربية المجزأة في المستقبل.

-نحن القوميين العروبيين نأمل أن يتم تصحيح الأمر في دستور السودان الدائم الذي سيوضع في المستقبل القريب، كما نصت الوثيقة. كما نأمل تصحيح تجاهل الالتزامات القومية للمصالح العربية المشتركة عند وضع السياسة الخارجية لجمهورية السودان من قبل أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية، والتي نصت الوثيقة على وضعها حال تكون الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي الجديد.

ان اثارة هذا الموضوع لا يقلل من اعجابنا بالروح الديموقراطية العالية التي شملت كل الوثيقة والاهتمام الشديد بجوانب الحقوق الانسانية ومبادئ العدالة والحريات العامة والتعددية والمساواة في المواطنة واعلاء شأن القوانين. والواقع أن كل ذلك سينقل جمهورية السودان الشقيقة الى مستوى عال من تحقق المتطلبات الديموقراطية الحقيقية العادلة، لا للرجل السوداني فقط وانما أيضا، وبخطوات واجراءات مذهلة، للمرأة السودانية المناضلة الرائعة.

ثانيا: يحتاج الانسان،حتى في ظروف الاحتفالات والأفراح الحالية، بالتذكير بدروس المجتمعات الأخرى بشأن موت الديموقراطية التدرجي المستتر وراء ألف قناع وحيلة.. التذكير بأن موت الديموقراطيات في الماضي القريب كان يأتي على يد العساكر أو الايديولوجيات الفاشية أو التدخلات التآمرية الخارجية. لكن في الآونة الأخيرة رصد الكثيرون من الكتاب، خصوصا في الغرب الديموقراطي، بدَّاً موت الديموقراطية التدريجي على يد شخصيات مهزوزة نرجسية من مثل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، أو متلاعبة بالعواطف الوطنية من مثل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد، أو القيادات الشعبوية الغوغائية المتعصبة ضد الأغراب كما أفرزتها العديد من الانتخابات في العديد من الدول الأوروبية من مثل فرنسا وايطاليا والنمسا وهنغاريا وغيرها.

وقبل ما نراه في الغرب حاليا عرفت العديد من بلدان أميركا الجنوبية رجالات سياسة جاءوا عن طريق الانتخابات الديموقراطية لينقلبوا على الديموقراطية الحقيقية ويمارسوا أساليب دكتاتورية تسلطية لحكم بلادهم، وذلك باسم ديموقراطية مزيفة. ذلك أن الدساتير والقوانين لا تحمي لوحدها الديموقراطية، كما نراه كمثل صارخ يجري في الولايات المتحدة تحت نظام الحكم الحالي. الديموقراطية تحتاج أيضا، لكي تتجذر في المجتمعات، تعايش القوى السياسية وقبولها للاختلافات فيما بينها بتسامح واعتبار بعضها البعض كقوى شرعية متنافسة وليست كقوى متصارعة في معركة حياة أو موت. الديموقراطية تحتاج ثانيا الى سياسيين يمارسون الانضباط في خطوات تحقيق شعاراتهم. ولذلك فممارسة سياسات الاستقطابات الحادة هي بداية موت الديموقراطية.

نذكر بذلك حتى لا نقع في الاعتقاد الخاطئ بأن الوثيقة التي وُّقع عليها مؤخرا ستكون كفيلة بحماية الديموقراطية الوليدة. حماية الديموقراطية تحتاج في الدرجة الأولى لممارسين ديموقراطيين. والذي قرأ تاريخ السياسة في بلاد العرب يعرف جيدا ماذا يعنيه هذا التنبيه الذي نقوم به. حفظ الله السودان وشعبه للمساهمة في نقل أمتهم العربية الى مرافئ الديموقراطية من خلال الاحتذاء بتجربة فذة مبهرة.

