آراء

اتصل بي أخي العزيز عبدالله الزيد مشتكياً من ظاهرة بدأت بالازدياد داخل المساجد وخاصة من جيل الشباب، ألا وهي لبس «الشورتات»، فيأتي الشاب ليصلي فيأخذ «الوزار» ليلبسه أمام المصلين دون مراعاة لقدسية المكان وكأن المسجد أصبح غرفة تبديل.

ولن ينتهي الموقف فعندما يفرغ من الصلاة يخلع «الوزار» أمام المصلين ليخرج من المسجد ودون مراعاة للآداب العامة للمسجد.

وهناك في بعض المساجد من يضع عددا من البنطلونات الطويلة والأوزرة لفئة الشباب الذين يلبسون «شورتات» لكي يستطيع الصلاة، ولكن في نظري إن من في قلبه صلاة واهتمام بها يجب أن يراعي لبسه في بيوت الله وخاصة انه مقبل بقلبه على المسجد فيجب الاهتمام بلبسه أيضاً احتراماً لدور العبادة ورب العباد. وأيضا قد تكون هناك خطورة بنقل الامراض الجلدية حيث لا تعلم اذا ما كان الذي لبس البنطلون قبلك مصابا بأي مرض جلدي معد.

ولا ننسى من يأتي للمسجد في «بجامة النوم» وكأن المسجد غرفة من غرف البيت.

الاهتمام باللبس والنظافة الشخصية واجب، وحبذا لو يتعطر الانسان استعدادا لمقابلة رب البشر فهذا أفضل من ان يأتي وتكون رائحته «مقرفة» وتؤذي من حوله من المصلين.

وهناك موضوع آخر قديم ومتجدد وهو عدم وضع هواتف المصلين على الوضع الصامت، فتفاجأ وانت في منتصف الصلاة خاشعا وتستمع لتلاوة الامام بدخول موسيقى غربية مزعجة مثل «الراب» وغيرها فينقطع حبل الخشوع المتصل مع الله سبحانه.

وآخر ظاهرة - أنا لامستها منذ أيام -«السوالف داخل المسجد»، فتجد بعض المصلين قد ينسى انه في مسجد معتقداً أنه بالديوانية فيسلّم على فلان و«يسولف» ويسرد تفاصيل سالفته دون مراعاة الوقت المهم للدعاء وهو بين أذان الصلاة والاقامة.

فنرجو من المصلين الكرام الاهتمام بقدسية المساجد وحرمتها ومراعاة اخوتهم المصلين ودمتم بحفظ الله.

نكشة:

بمناسبة قرب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات للأمتين العربية والاسلامية، ولمن سيحج تقبل الله منكم وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

