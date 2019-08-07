أول النهار

ركزت المؤسسات والهيئات الكويتية خلال عملها الإنساني المتجدد في الأيام الماضية على مد يد العون لليمنيين فيما تواصلت الإشادات الدولية والعربية بجهودها على الصعيد الإنساني.

وتنوعت الجهود التي بذلتها المؤسسات الكويتية لمساندة الأشقاء اليمنيين لتشمل جوانب مهنية وتعليمية وإغاثية إلى جانب قطاع المياه بالدولة.

فعلى صعيد قطاع المياه جرى وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل محطة مياه (الحصن) بمحافظة (أبين) بتمويل من (الجمعية الكويتية للاغاثة) بحضور القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي ومحافظ (أبين) اللواء أبوبكر حسين سالم ورئيس لجنة الإغاثة في (الجمعية الكويتية للاغاثة) جمال النوري ومدير مكتب الجمعية في اليمن محمود المسباح.

ويأتي هذا المشروع الذي تقدر كلفته بحاولي 900 ألف دولار ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ سنوات لتحسين إمدادات المياه لمحافظتي (عدن) و(أبين) إضافة الى تزويد الكهرباء للمناطق المحيطة بموقع المشروع.

ويهدف المشروع الذي ينفذ عبر (مؤسسة ينابيع الخير) اليمنية لتنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل تأهيل وصيانة وتشغيل 10 آبار وتأهيل مبنى المحطة الكهربائية وقسم الصيانة وتوريد وتركيب وتشغيل محول كهربائي بقدرة 10 ميغاواط لتشغيل آبار المياه.

وشملت المراحل السابقة الربط الكهربائي لثماني آبار مياه في مديريتي (خنفر) و(زنجبار) بمحافظة (أبين) وتأهيل (محطة مياه عدن الكبرى) وربط الخط الكهربائي لخط (جعار - الحصن) بمعداته وأجهزته وبناء محطة تحويلية بقوة 10 ميغاواط وترميم غرف معدات الضخ وتأهيل الآبار.

وفي الإطار نفسه جرى وضع حجر الأساس لمشروع حفر ثلاث آبار للمياه بعمق 300 متر في منطقة (بئر ناصر) لتغذية مياه (عدن) بقيمة 300 ألف دولار بتمويل (الجمعية الكويتية للاغاثة) وتنفيذ (جمعية الحكمة اليمانية) وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ سنوات.

وعلى جانب آخر وقعت الحكومة اليمنية في عدن مذكرة تفاهم لتوزيع 100 قارب مع محركاتها مقدمة من (الجمعية الكويتية للاغاثة) للصيادين بمحافظتي (تعز) و(الحديدة) بقيمة إجمالية تبلغ 450 ألف دولار.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة اليمنية وزير الثروة السمكية فهد كفاين و(رئيس جمعية الحكمة اليمانية) وهي الشريك المحلي المنفذ للمشروع طارق عبدالواسع بحضور وفد من (الجمعية الكويتية للاغاثة) برئاسة النوري والمسباح.

كما قام النوري والمسباح ووفد مرافق لهما بزيارة ورش التصنيع وتجهيز القوارب في مديريتي (المخأ) بمحافظة (تعز) و(الخوخة) بمحافظة (الحديدة) حيث اطلع الوفد من مسؤولي (جمعية الحكمة اليمانية) المنفذة للمشروع ومن المسؤولين الفنيين على مستوى الانجاز ومدى مطابقة القوارب ومحركاتها للمواصفات المعتمدة.

السكن الطلابي

وفي سياق منفصل جرى تدشين مشروع تأثيث السكن الطلابي الداخلي للمعهد التقني الصناعي في عدن الذي تموله (الجمعية الكويتية للاغاثة) بمبلغ 142 ألف دولار في إطار حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ سنوات.

وحضر حفل تدشين المشروع الذي تنفذه (جمعية الحكمة اليمانية) نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي والمنسق العام للجنة العليا للاغاثة جمال بلفقيه ورئيس لجنة الإغاثة في الجمعية جمال النوري.

وقال النوري إن تدشين هذا المشروع في عدن يأتي بعد زيارات قام بها وفد الجمعية لمحافظات (حضرموت) و(مأرب) و(الجوف) و(شبوة) للاطلاع على احتياجاتها من الناحية الإغاثية.

بدوره ذكر عبدالواسع ان هذا المشروع يخدم طلاب المعهد التقني الصناعي الذين يأتون من الأرياف النائية ويقيمون في السكن الداخلي ويأتي استمرارا للمرحلة الأولى التي شملت ترميم وصيانة السكن الداخلي للمعهد التقني الصناعي بتمويل من (الجمعية الكويتية للاغاثة) بكلفة تزيد على 75 ألف دولار.

وفي إطار مختلف دشنت (الجمعية الكويتية للاغاثة) توزيع 180 سلة غذائية على النازحين من محافظة (الحديدة) والموجودين في مخيم (الرباط) بمحافظة (لحج) اليمنية.

وقال النوري لـ(كونا) خلال فعالية التدشين إن «توزيع هذه المساعدات يهدف لتخفيف معاناة إخواننا النازحين حيث تفي السلة بحاجة غالبية الأسر لمدة شهر تقريبا».

وأضاف النوري أن المشروع الذي تنفذه (مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية) تم التحضير له بعناية عبر مختصين صحيين ليحتوي أغذية متنوعة ومتكاملة تسهم في علاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال.

وأشار الى أن هذا التدشين يأتي ضمن برنامج مساعدات تموله (الجمعية الكويتية للاغاثة) عبر شركاء محليين عدة لتوزيع 10 آلاف سلة غذائية على النازحين من محافظة (الحديدة) في مختلف المحافظات اليمنية.

السلة الغذائية

وفي هذا الإطار دشنت (الجمعية الكويتية للاغاثة) مشروع توزيع 2500 سلة غذائية للنازحين من محافظة (الضالع) ومشروع توزيع ماكينات خياطة لـ30 مستفيدة مؤهلة وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ سنوات.

كما دشنت (جمعية الحكمة اليمنية) توزيع 1200 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة بمحافظتي (لحج) و(أبين) بتمويل من (جمعية إحياء التراث الإسلامي) الكويتية.

وذكرت الجمعية في بيان أنها وزعت 600 سلة غذائية على الأسر الفقيرة في مناطق (الحوطة) و(صبر) و(تبن) و(ذر الخشب) و(كرش) بمحافظة (لحج) فيما سيتم توزيع 600 سلة في محافظة (أبين) هذا الأسبوع.

من ناحيتها أطلقت مؤسسة (ينابيع الخير) اليمنية مشروع توزيع 2750 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مدينة عدن ومحافظة البيضاء بتمويل (الجمعية الكويتية للاغاثة) ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وذكرت المؤسسة المنفذة للمشروع في بيان انها بدأت بتوزيع 250 سلة من أصل 650 سلة ستوزع على النازحين في عدن فيما سيتم توزيع 2100 سلة في عدد من مديريات محافظة البيضاء.

كما قام النوري ووفد مرافق بزيارة لمحافظة (الجوف) ضمن جولة تشمل عددا من المحافظات اليمنية للاطلاع عن قرب على الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المحافظة ومتابعة المشاريع التي قدمتها الكويت عبر شريكها المحلي التنفيذي (شبكة استجابة للأعمال الإنسانية) وذلك لتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات التي من الممكن التدخل فيها بالمرحلة القادمة.

وثمن محافظ (الجوف) أمين العكيمي خلال استقباله النوري والوفد المرافق له «الدور المثالي» الذي تقوم به الكويت ووقوفها إلى جانب اليمن عامة ومحافظة (الجوف) بشكل خاص. وفي العراق مولت الجمعية الكويتية للاغاثة وباشراف القنصلية العامة للكويت في اربيل اعادة تأهيل وترميم مدرستين تابعتين لمحافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل في منطقة (الكوير) جنوب غرب اربيل.

وقال القنصل العام الكويتي في اربيل الدكتور عمر الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هاتين المدرستين تنضمان الى سلسلة المدارس التي تم ترميمها واعادة تأهيلها من قبل الكويت ضمن حملة (الكويت بجانبكم) تنفيذا للمبادرة الانسانية الكريمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد للتخفيف من معاناة الشعب العراقي.

واضاف انه حتى الآن ثم انشاء 54 مدرسة كرفانية في مخيمات النزوح وذلك لتغطية احياجات الطلبة في فترة ما بعد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وايضا في فترة وجوده. واوضح بانه لدى الكويت من خلال المنظمات الانسانية خطة طموحة لاعادة تأهيل العديد من المدارس في محافظة نينوى التي تعرضت للدمار خلال الحرب على (داعش).

وبدوره ثمن رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى احمد في تصريح مماثل لـ(كونا) المبادرات الانسانية الكريمة للكويت تجاه الشعب العراقي في جميع المجالات.

مشروع الأضاحي

من جانبها أعلنت مديرة ادارة المساعدات المحلية في جمعية الهلال الاحمر الكويتي مريم العدساني في تصريح لـ(كونا) توزيع كوبونات لشراء أضحية عيد الاضحى لصالح 525 من الأسر المحتاجة المسجلة في ادارة المساعدات المحلية بالجمعية.

وقالت العدساني إن الجمعية تولي مشروع الأضاحي داخل الكويت أهمية كبرى لما يحققه من إدخال الفرح والسرور على قلوب الأسر المحتاجة وتوفير اللحوم اللازمة لغذائهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أنه تمت دراسة وبحث حالات الأسر المحتاجة المستفيدة التي سجلت لدى الجمعية لتحديد المستفيدين من هذا المشروع والمستحقين فعليا لافتة إلى أن الجمعية تبنت برامج ومشاريع إنسانية وخيرية تصب كلها في خدمة الاسر المحتاجة داخل الكويت.

