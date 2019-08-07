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علمت النهار ان عددا من النواب يعملون على حشد الدعم للنأي بجدول الأعمال التشريعي لمجلس الامة عن التعثر نتيجة الاستجوابات المرتقبة خلال دور الانعقاد المقبل.

وقال مصدر برلماني ان اغلب نواب المجلس متأكدون من وجود سيل من الاستجوابات ستوجه للوزراء في الدور المقبل، ولذا فإن هناك اتفاقا مبدئيا بين عدد غير قليل على استغلال ايام السبت لمناقشة الاستجوابات.

واوضح ان العملية تتطلب ان نشكل لوبي نيابياً لهذا الموضوع يصوت لمناقشة الاستجوابات في أيام السبت وبالتنسيق مع الحكومة كرقم يمثل أغلبية اعضاء المجلس ليكون المجلس سيد قراراته في هذا الصدد، مستدركا بأن اتخاذ الامر كمبدأ والعمل فيه متوقف على موافقة الحكومة وحساباتها السياسية.

وعلل المصدر اختيار السبت لتجنب اشغال اعضاء اللجان البرلمانية والوزارية عن أعمالهم المزدحمة في بقية أيام العمل الأسبوعية، معتبرا ان السبت يوم يسهل على جميع النواب والوزراء الالتزام فيه.

من جانب اخر، تواصل اللجنة التشريعية اجتماعاتها لمناقشة مدى دستورية استجواب رئيس الحكومة من قبل النائب عبدالكريم الكندري، كما تستكمل مناقشات تعديل قانون تنظيم القضاء من اجل تعزيز استقلاليته وتوسيع دائرة مخاصمة القضاء.