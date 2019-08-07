الأولى

استنكرت جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية، التصريحات المبررة لتصنيف شهداء جامع الامام الصادق - عليه السلام- تحت بند کوارث طبيعية بأنه خطأ مطبعي.

وقالت في بيان صحافي امس: تداولت وسائل الاعلام خبرا عن أن تصنيف شهداء جامع الامام الصادق تحت بند کوارث طبيعية هو خطأ مطبعي فهل تستوعب العقول هذا العذر وهل معالجة الخطأ بأن تتم إزالة كلمة طبيعية ليكون التصنيف كوارث، متمنية ألا يكون هذا العمل مقصودا أو من شخص لا يزال يتعاطف مع التكفيريين وأعداء الإسلام والسلام.

وأضافت: نحن جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية ومن منطلق الحفاظ على وحدتنا الوطنية وتماسك المجتمع، نأمل أن يتم التحقيق في الموضوع وأن توضع الآليات والسبل لعدم تكرار ذلك وتحت أي ذريعة أو عذر وسيظل الشهداء أكرم منا جميعا.

وتابعت: نعم إنهم شهداء الوطن، نعم لقد تصدوا بأجسادهم لنيران الحقد والفتنة والكراهية، فهم شهداء تفجير إرهابي غاشم وليس بكارثة طبيعية كما أدعى مكتب الشهيد لقد افتدوا بأرواحهم الغالية وبدمائهم الزكية وحدة الوطن وتماسكه، وأفشلوا مخططات الفتنة وزرع الكراهية بين أعضاء الجسد الواحد. وأكملت: لكن المعدن الأصيل للقيادة والشعب بان جلياً حيث التف الجميع تحت قيادتهم الحكيمة مستنكرين هذا العمل الاجرامي البغيض وفوتوا الفرصة على خفافيش الظلام وصناع البؤس في أن يجدوا موطئ قدم في بلدنا الحبيب وقدموا رسالة الى العالم أجمع عن مدى تلاحم الشعب وتماسكه في المحن.

وتساءلت: هل هكذا يتم تكريمنا للشهداء وهل بهذا التصنيف تكون رسالتنا للأجيال القادمة عنهم، راجية التمعن قبل الإجابة على سؤال فما الضير في تصنيفهم شهداء اعتداء إرهابي بدلا من التخبط والابتعاد عن الحقائق.