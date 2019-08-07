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طهران الوكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن السلام مع بلاده أصل السلام والحرب معها أم كل الحروب، داعيا الولايات المتحدة لرفع كل العقوبات إذا كانت تريد إجراء مفاوضات معها.....(طالع ص 18).

وفي مؤتمر صحافي عقده مع وزير خارجيته محمد جواد ظريف في طهران أمس أطلق روحاني معادلة جديدة للتعامل مع الغرب بعد أزمة احتجاز ناقلات النفط، قائلا: الأمن مقابل الأمن، والنفط مقابل النفط، والسلام مقابل السلام، والمضيق مقابل المضيق، لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحا لكم ومضيق جبل طارق مغلقا أمامنا.

وأضاف الناقلات البريطانية في السابق كانت ترفض تحذيراتنا في الخليج لكن الأمر الآن يختلف كليا.

وأكد روحاني أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتفاوض مع طهران فعليها أولا أن ترفع العقوبات.

من جهته، حذر رئيس مجلس الشورى الاسلامي البرلمان علي لاريجاني من ينوي الاعتداء على ايران بان هنالك العديد من القواعد العسكرية بالمنطقة التي يتواجد فيها الاميركيون والتي يمكن ان تكون اهدافا محتملة، مشيراً إلى أنه ينبغي ان يكون لنا تحليل حول اجراءات الاميركيين المحتملة والتي ربما تكون مقتصرة على القصف، وهنالك ايضا ممارسات صادرة عن الكيان الصهيوني ايضا في هذا المجال.