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تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح امس اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الدفاع بالجمهورية الاسلامية الايرانية أمير حاتمي تم فيه تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان وزير الدفاع الإيراني هنأ الشيخ ناصر الصباح خلال الاتصال بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا له تمام الصحة والعافية وللكويت دوام التقدم والازدهار كما وجه دعوة رسمية له لزيارة جمهورية إيران الإسلامية.

بدوره شكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نظيره الايراني على هذا الاتصال مثمنا دعوته الكريمة له لزيارة جمهورية إيران الإسلامية الصديقة ومتمنيا للعلاقات بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والعمل على توثيق أواصر التعاون المشترك.