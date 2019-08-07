الأولى

قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري ان الكوادر الوطنية في مجال الاستشارات القانونية والفنية والادارية تعد من أهم ا لقواعد الرئيسة في رسم سياسات وزارة الاشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأكدت بوشهري في تصريح لـ كونا امس ايمانها بضرورة الاستفادة من الشباب من ذوي الخبرة والاستماع لأفكارهم واستثمار تجاربهم الناجحة. وأضافت انها حرصت على تكويت الجهاز الاستشاري التابع لمكتب الوزير في الجهات التي تشرف عليها وتطعيمه بخبرات متنوعة من القطاعات القانونية والفنية والتقنية والادارية، مبينة ان عدد المستشارين العاملين معها في وزارة الأشغال العامة هو أربعة مستشارين ثلاثة منهم من الخبرات الكويتية المتخصصة أما في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فعددهم أربعة جميعهم من الكوادر الوطنية. وذكرت ان وزارتي الأشغال والاسكان من الجهات الفنية المسؤولة عن مشاريع ضخمة مرتبطة بالمواطنين بشكل مباشر والدولة بصورة عامة ما يجعل الدور الاستشاري الكويتي في غاية الأهمية. وأشارت بوشهري الى ان المؤسسة انتهت مؤخرا من تسكين الوظائف الاشرافية كافة في خطوة أولى تهدف الى تجديد الدماء ودفع الشباب الكويتي الى المراكز القيادية وذلك لتولي مسؤولية تطوير العمل في المؤسسة وتحديث آلياته وفق منظور جديد يحقق مفاهيم الرعاية السكنية الحديثة على نحو يواكب تطلعات الأسر الكويتية. وبينت أن الاجراءات ذاتها في طور التطبيق والتنفيذ في وزارة الأشغال العامة فيما يتعلق بالمناصب الاشرافية.

وأوضحت أن عملية اصلاحات الطرق الحالية تعد واحدة من أهم التحديات أمام وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل لافتة الى أنها حرصت على أن تكون الفرق المشرفة على خطة الاصلاحات سواء الرقابية أو الاشرافية من العناصر الكويتية من مهندسين ومساعدي مهندسين وفنيين. وشددت بوشهري على أن ذلك من شأنه رفع مستوى مهارات تلك الكوادر الوطنية وتطوير خبراتهم الفنية في مجال الطرق والبنية التحتية. وأكدت ان الاستثمار اليوم في الكوادر الشبابية الوطنية المتخصصة في شتى المجالات من شأنه خلق جيل قيادي ذو خبرة عالية للمستقبل.