الأولى

قال تقرير اقتصادي متخصص ان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كان إيجابياً في معظمه باستثناء السوق السعودي، حيث ارتفع ستاندرد اند بورز لأسواق الخليج خلال شهر يوليو بنسبة 0.62 في المئة. (طالع ص 13)

وأوضح التقرير الصادر عن شركة الوطني للاستثمار أن البورصة الكويتية تقدمت بشكل كبير على البورصات الخليجية من حيث الأداء (السنوي) منذ بداية العام لتصبح في المركز الأول، حيث واصل مؤشر السوق الأول تفوقه مسجلاً مكاسب بلغت 5.76 % لشهر يوليو، ليصل إجمالي أدائه للعام إلى 28 %، وجاءت البحرين في المرتبة الثانية 15.74 %، ثم دبي في المرتبة الثالثة بنسبة 15.36 %.

وذكر التقرير ان مؤشر تداول السعودي تراجع بنسبة 1.01 % خلال شهر يوليو، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت دبي الأفضل أداءً لشهر يوليو في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت بنسبة 9.77 %، تلتها سوق أبو ظبي بنسبة 6.79 % مدعومة بأرباح البنوك القوية. وأتت البحرين بالمرتبة الثالثة من حيث الأداء مرتفعة بنسبة 5.21 %.