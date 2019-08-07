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هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جميع الأبواب والسلالم خلال موسم الحج بالمسجد الحرام، البالغ عددها 210 أبواب، و28 سلماً كهربائياً، و38 مدخلاً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة، و7 مداخل مخصصة لدخول النساء، و7 جسور، و7 عبارات، والمدخل المخصص لدخول الجنائز.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، إن إدارة الأبواب تعمل بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام، وقوة الطوارئ الخاصة، على تحويل مسارات الحجاج والمعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تخصيص بعض الأبواب للخروج فقط، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.

وخصصت علامات على الأبواب عبارة عن إشارات، إذا كانت الإشارة خضراء يدخل المصلون والمعتمرون من بعض الأبواب، واذا كانت الإشارة حمراء تعني لا يوجد مكان، إضافة الى اللوحات الإرشادية بشكل دائم فوق الأبواب، كما تم وضع قائمة من الأشياء التى يفضل عدم إدخالها ويعمل على تنفيذها العاملون للتأكد من تطبيق الإجراءات كافة.

