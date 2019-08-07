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كوكبان شبيهان بالأرض يبعدان عنها 12 سنة ضوئية فقط ويدوران حول نجم صغير باهت قد يحتويان على مياه سائلة وربما شكل من أشكال الحياة بحسب ما كشف علماء فلك.

والكوكبان يدوران حول نجم يعرف باسم «تيغاردن»، ويدوران في المنطقة التي تدعم الحياة، مثل المنطقة التي تدور فيها الأرض حول الشمس، وتم اكتشافهما بواسطة مرصد ثالار ألتو في إسبانيا، في يونيو الماضي. ووفقا لتقارير علمية، فإن الكوكبين، اللذين يدوران حول النجم تيغاردن، الذي يبعد عن الأرض 12.5 سنة ضوئية، مناسبان تماما لوجود مياه سائلة على سطحهما وذلك لتوافر الأجواء اللازمة عليهما. وبحسب العلماء، يمكن للكوكبين «بي» و«سي»، التابعين للنجم تيغاردن، دعم وجود المياه عليهما، حتى لو كانوا لا يعرفون شكل الغلاف الجوي لهما. ويدور الكوكبان في مدارات قريبة جدا من نجمها، ما يعني أن الجانب نفسه من كل كوكب يواجه دائما نجم تيغاردن، مع العلم أن الكوكب بي يدور حول النجم مرة كل 5 أيام، بينما دورة النجم سي تكتمل كل 11 يوما.

