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طوكيو - «كونا»: قالت وكالة ادارة الحرائق والكوارث اليابانية أمس أن ما لا يقل عن 18347 شخصا نقلوا الى المستشفيات بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت جميع انحاء اليابان في الاسبوع المنتهي في الرابع من اغسطس الحالي توفي من بينهم 57 شخصا. واضافت الوكالة في تقرير اولي ان هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات اذ تم نقل 5666 شخصا للمستشفيات في الأيام السبعة الماضية وهو ثاني اعلى رقم منذ اصبحت المعلومات متاحة للمقارنة في عام 2008. واوضحت ان كبار السن كانوا هم الاكثر تأثرا بدرجات الحرارة.

وكانت وكالة الارصاد اليابانية قالت في وقت سابق ان مقياس الحرارة تجاوز 38 درجة مئوية في المناطق المجاورة لطوكيو أمس.

