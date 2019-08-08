وطن النهار

كشف مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي عن موافقة مجلس الوزراء بتخصيص ثلاث مناطق أخرى للعزاب بخلاف الخمس مدن عمالية التي تم اقرارها في السابق، لافتا الى أن مجلس الوزراء استمع الى تقرير البلدية حول معالجة السكن الخاص مع توفير البدائل.

وأكد المنفوحي خلال جولته التفقدية صباح أمس في منطقة خيطان للوقوف على انطباعات المواطنين لنتائج حملة اطمئن للحد من ظاهرة سكن العزاب ان البلدية ستقوم بتخصيص مدينة عمالية طرحت في منطقة «جنوب خيطان» تضم 20 ألف عامل، مبينا أن البلدية عقدت اجتماعا مع وزارة المالية لبحث آلية سريعة لطرح المدن العمالية الخمس التي من الممكن أن تستوعب 200 ألف عامل وعازب.

وأوضح أن المواطن الكويتي عانى كثيرا من ضرر وجود العزاب في مناطق السكن الخاص مشددا على أننا نرحب بعوائل الوافدين في السكن الخاص، الا أن القانون حدد ومنع وجود العزاب في المناطق السكنية.

وأشار المنفوحي الى أن زيارة البلدية لبعض المناطق هو لاستشعار أراء المواطنين حول حملة البلدية في القضاء على ظاهرة اخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص، مؤكدا أن البلدية قامت بزيارة مماثلة للمناطق الأكثر تضررا، مشيرا الى أن البلدية لم تذهب للمناطق التي بها بيوت عزاب قليلة، بل ذهبت للمناطق التي بها حشود كبيرة من العزاب.

وقال إن البلدية حينما ذهبت لمنطقة السالمية الاسبوع الماضي لمست كمية الرضا في عيون الأهالي عن الحملة وصداها الايجابي، وما عايشوه من بعض السلبيات التي اخطرنا بها رئيس لجنة العزاب المهندس عمار العمار الذي وضع جدولاً زمنياً لتصحيح هذه السلبيات وتقييم ايجابيات الحملة. واكد المنفوحي أن منطقة خيطان من المناطق المتضررة بشكل كبير من وجود العزاب، مبينا أن عدد الاخلاءات والقطع الكهربائي في المنطقة مايقارب 40 بيتا، خاصة أن الكثير من المواطنين استجاب وتفاعل مع حملة البلدية بعد حملة الانذارات التي قامت بها فقام البعض منهم باخلاء العزاب تطوعا منهم، فيما تبقت بيوت اخرى لجأت البلدية الى قطع التيار الكهربائي عنها، مبيناً أن البلدية تبدي استعدادها مع المتعاونين في تطبيق القانون وتصحيح الاوضاع.

ولفت الى أن البلدية مازالت تعمل في الحملة بعد مضي شهر ونصف الشهر، مؤكدا أن توصية وزير البلدية واضحة بالنزول ميدانيا واستشعار رضى المواطنين وتقييم التجربة ونجاحها في معالجة الظاهرة، موضحا أنه أتى شخصيا الى منطقة خيطان للاستماع الى شكاوى الاهالي، خاصة أن المنطقة بها خليط من العوائل والعزاب، مؤكدا أن فتوى الادارة القانونية كانت واضحة بوجوب قطع التيار الكهربائي عن بيوت المخالفين ممن لم يستجيبوا لقانون البلدية.

واكد المنفوحي أن صاحب العقار الذي لم يلتزم بقانون البلدية يحال للمحكمة، حيث إن البلدية تتعامل مع الكل بقانون واحد وليس على «الفقير المسكين حد قولهم»، لافتا الى انه في عدم الالتزام يتم عمل محضر مخالفة وليس اخلاء فقط.

واشار الى أن البلدية قامت باخلاء اكثر من 120 منزلاً خلال الحملة وليست هناك مشكلة، خاصة ان ثمة مناطق محددة متضررة، مؤكدا أن هناك عقوداً حكومية لها تشوينات من الممكن أن يتم السكن فيها ولم نشعر بوجود أزمة.

واكد المنفوحي أن البلدية قادرة على اخلاء منطقة جليب الشيوخ لكن متريثون قليلا لوجود أعداد كبيرة في المنطقة وهناك لجنة قام بتشكيلها وزير البلدية لوضع الحلول المناسبة لهذه المنطقة.

وقال المنفوحي إن البلدية قامت بخطوة أخرى وهي تخصيص ثلاث مناطق «شمالية، جنوبية، غربية» سيتم تسليمها للقوى العاملة والتي هي بدورها ستقوم بتحديد العقود الخاصة بها إن كانت عقوداً اسكانية او طرقاً وسيتم التباحث مع المجلس البلدي للنظر في هذا الجانب خاصة ان هذه العقود تتضمن شرط توفير السكن للعمال من خلال القوى العاملة وينتهي العقد بانتهاء المشروع ويراقب من خلال القوى العاملة.

وأشاد المنفوحي بدور الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي قامت بحظر اخراج بطاقات مدنية للعزاب الذين يقطنون في مناطق السكن الخاص، مؤكدا ان منع العازب في «السكن الخاص» لايتوقف على الرجل بل أيضا المرأة لان القانون واحد ويمنع سكنها اذا كانت عازبة. موضحاً ان وزير البلدية يعمل على تعديل قانون 125/92 الذي يعتبر مهم جداً في تنظيم سكن العزاب، مضيفاً لمسنا صعوبة بتطبيق القرار في حال عدم تعديله من اجل تحقيق نتائج اسرع، مبينا ان من التعديلات الواردة، تتعلق بتوثيق عقود الايجار من البلدية ما يقلص ويحد من العزاب وكذلك عملية تحديد عدد العوائل في البيت حيث تم رصد 35 عائلة في بيت واحد.

وأثنى المنفوحي على اللجنة المشكلة لاخلاء العزاب من السكن الخاص برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير بالانابة عمار العمار وعلى تعاون اهالي المنطقة في توصيل الصورة العامة والادلاء بأماكن العزاب داخل العقارات.

