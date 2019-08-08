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ملاك العقارات التجارية في العاصمة أزالوا مخالفات الأسطح طواعية


كشفت البلدية عن استجابة أصحاب ملاك العقارات بمنطقة العاصمة في ازالة مخالفات البناء على أسطح عقاراتهم على اثر تنفيذ فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة الجولات التفتيشية المكثفة شملت توجيه انذارات بناء على تعليمات مباشرة لمدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي. وأكدت البلدية أن فريق الطوارئ يشرف على عمليات ازالة مخالفات أسطح العقارات التجارية بالمحافظة، مؤكداً أن الجهاز الرقابي لن يتهاون في تطبيق القرار الوزاري 206 لسنة 2009. وناشدت البلدية أصحاب العقارات المخالفة بازالة جميع المخالفات تجنباً للمخالفة والغرامة.


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