وطن النهار

في اطار متابعة الاجراءات التشغيلية لمدينة صباح السالم الجامعية فيما يخص احتياجات تقنية المعلومات قام الفريق المشرف على الانتقال والتابع لمساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لتقنية المعلومات الدكتور عمار حسن الحسيني بالاشراف على توريد أول دفعة من أجهزة الحاسب الآلي لكلية الآداب.

وقد قام الفريق المختص برئاسة مدير ادارة الدعم الفني المهندس خالد العلي والذي يضم ايمان العومي (قائم بأعمال مراقبة احتياجات تقنية المعلومات)، والمهندس عبدالوهاب المهنا (قائم بأعمال مراقبة دعم المستفيدين)، وأمل الكندري القائم بأعمال قسم الأجهزة والموظفين التابعين للادارة بالتنسيق مع مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط وادارة شؤون التخزين بمتابعة اجراءات استلام الأجهزة من الشركة الموردة وذلك يوم الاثنين 5/8/2019.

وقد تواجد الفريق في موقع الشدادية في تمام الساعة السابعة والنصف لاستلام أول دفعة من الأجهزة، وقد تمت عملية استلام الأجهزة وتخزينها حسب الخطة، وفي انتظار استلام بقية الأجهزة حسب الجدول المعد تمهيداً لتركيبها وتشغيلها، وسيتم التوريد والتشغيل لبقية الأجهزة حسب الخطة الزمنية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

وقد قام الفريق بوضع خطة تفصيلية لاستلام وتوزيع الأجهزة بجميع أنواعها خلال فترات التوريد من جميع الشركات والتي تشمل أجهزة الحاسب الآلي للمختبرات وأجهزة السادة أعضاء هيئة التدريس والأجهزة المحمولة والطابعات الشبكية المركزية وآلات التصوير.

ويذكر أنه تم طلب تشكيل فرق من الكليات المنتقلة بالتعاون مع عمادات الكليات والمدراء الاداريين والذين أبدوا تعاوناً كبيراً في سبيل نجاح العمل ونجاح خطة الانتقال وتشغيل الأجهزة.

وقد أثمر هذا التعاون على تشكيل فرق فنية متخصصة بتقنية المعلومات تضم موظفي ادارة الدعم الفني وموظفي الكليات وبعض الادارات للقيام بالمهام الموكلة اليهم بناءً على الخطط والاجراءات التي تم وضعها من قبل الفريق المشرف على الانتقال المشكل من مساعد نائب المدير لتقنية المعلومات.

