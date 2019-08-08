وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قرارات تقضي بتدوير ونقل وندب وتكليف عدد من مديري المناطق الصحية والادارات المركزية ومديري المستشفيات. جاء ذلك في اطار سعي الوزارة لضخ دماء جديدة وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتأتي هذه المرحلة عقب تدوير رؤساء المكاتب الصحية وستتبعها مرحلة أخرى تشمل عدداً آخر من الوظائف الاشرافية. وقد تم تعيين «د. نادر العوضي» مديراً لمستشفى «جابر الاحمد»، د. محمد عويضة مديرا لمنطقة الفروانية الصحية د. بدر العنزي للجهراء الصحية وتعيين د. أحمد الحسيني مديرا لادارة كبار السن. وكما اعتمد تعيين د. عبداللطيف السهلي مديراً لـ«الصباح الطبية» ود. مبارك العجمي مديراً لـ«المجلس الطبي» و«د. حمود الزعبي مديرا لـ«حولي الصحية» ود. أحمد الشطي مديراً لـ«الأحمدي الصحية» بالاضافة الى تعيين د. علي الموسوي مديرا لمركز الكويت لمكافحة السرطان ود. اريج الكندري نائبا لمدير مستشفى مبارك الكبير.

