وطن النهار

توجه محمد عبد الله العرادة رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في بلدية الكويت بمناشدة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لانصاف أبنائه العاملين حملة بكالوريوس علوم البيئة في البلدية، من خلال سرعة اقرار المسمى الجديد باحث بيئي أسوة بزملائهم الحاصلين على الشهادات الجامعية في التخصصات الأخرى في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى الذين تم انصافهم في وقت سابق وصدر الكادر الخاص بهم.

وقال: ان هذا المطلب يعد مطلبا عمالياً عادلا مستوفيا لجميع الاجراءات والشروط وهو معروض الآن في مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب بلدية الكويت ونقابة العاملين في البلدية حيث طال انتظار اقرار ذلك المسمى لتلك الفئة من العاملين في البلدية التي يقع عليها العبء الأكبر في العمل الرقابي والميداني وتتحمل الكثير من الصعاب كما أنهم يعقدون الأمل على سموكم وأن تشمل رعايتكم الكريمة الاستعجال لانصافهم ورفع الظلم الفادح عنهم نظرا لما يتكبدونه من متاعب ومصاعب ومشكلات أثناء العمل حيث يقومون بدور في غاية الأهمية داخل منظومة العمل التي تؤديها البلدية.

وأضاف: ان هذه الفئة من الموظفين العاملين في البلدية يؤدون واجبهم الوطني باخلاص وأمانة وينفذون خطة الطوارئ البيئية والتأكد من الاشتراطات البيئية والمعايير البيئية ومدى مطابقتها للشروط وذلك في جميع المشاريع وخطط التنمية العمرانية والقيام بجميع الدراسات البيئية ووضع السياسات البيئية ذات العلاقة بأنشطة البلدية ووضع الاجراءات التنفيذية المرتبطة بذلك.

