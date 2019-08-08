وطن النهار

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية فريد أسد عمادي انتهاء جميع التجهيزات الخاصة بمقار البعثة والحملات في المشاعر المقدسة عرفات ومزدلفة ومنى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ولم يتبق سوى بعض اللمسات الأخيرة، مؤكداً توافر جميع الخدمات الضرورية في هذه المقار بما تساعد الحجاج في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك بعد الجولة التفقدية التي قام بها عمادي الى مخيمات البعثة وحملات الحج الكويتية في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، ورافقه في الجولة نائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري ولجنة المشاعر وعدد من رؤساء فرق ولجان البعثة.

وقال عمادي في تصريح صحافي: «لقد وقفنا على جميع التجهيزات وتم الاطمئنان على جهوزية هذه المخيمات والمقار لاستقبال الحجاج بدءاً من 8 ذي الحجة، مشيراً الى أن كافة الأمور هذا العام أفضل من سابقه من حيث التجهيزات وتطوير الخدمات في المشاعر، مضيفاً: ان كل ذلك يعطينا مؤشرات ايجابية حول ارتياح الحجاج بمستوى الخدمات المقدمة لهم». وأشاد عمادي باجراءات الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية التي قامت بتوزيع المواقع هذا العام بوقت مبكر وهو ما أسهم في تجهيزها بوقت كاف.

وأشار الى أنه اطلع خلال الجولة التفقدية على تجهيزات العيادات في المشاعر المقدسة كما اطلع على المداخل والمخارج والتأكد من توافر جميع المرافق التي يحتاجها الحجاج.

وقدم عمادي شكره الى المهندسين وكذلك لجنة المشاعر في البعثة الذين بذلوا جهوداً كبيرة حتى تظهر هذه المخيمات بصورة مميزة ترضي حجاج دولة الكويت.

من جهته قال نائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري: «لقد قمنا بزيارة مقار ومخيمات البعثة والحملات في المشاعر المقدسة، واطمأننا على جهوزيتها لاستقبال حجاج دولة الكويت، مؤكداً أنه تم تشييد هذه المخيمات بأحدث الخدمات كما تم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم على أكمل وجه».

وأثنى المطيري على الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة المشاعر في البعثة حتى تم هذا الانجاز، مشيراً الى أن جميع اللجان أدت وتؤدي دورها بشكل كامل.

