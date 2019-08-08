وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في اطار الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الداخلية لتوفير كل الرعاية لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين وحجاج الترانزيت.

وفي سياق الاجراءات والاستعدادات التي اتخذتها المؤسسة الأمنية لموسم الحج تواصل الوزارة تقديم خدماتها من خلال جناح (سقيا الحج) بمطار الكويت الدولي الذي تقدم فيه كافة خدمات الضيافة والرعاية لجميع حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين والعابرين ترانزيت عبر مطار الكويت الدولي، وتزويدهم بكافة الارشادات والنصائح التوعوية ووسائل وتدابير الحماية المدنية واشتراطات الأمن والسلامة في الأراضي المقدسة وتجنب المخاطر التي قد تحدث أثناء تأدية المناسك بما في ذلك التدافع للوصول الى أماكن الطواف ومعرفة مداخل ومخارج الطوارئ عند الوصول الى الأراضي المقدسة. وتدعو الادارة الى التزام الحجاج بتعليمات أجهزة الأمن السعودية والتقيد بتعليمات الأنظمة المرورية في الأراضي المقدسة والالمام الكامل بمناسك الحج لضمان سلامتهم.

