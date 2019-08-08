وطن النهار

أعلنت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية بجمعية الاصلاح الاجتماعي عن الانتهاء من توزيع كوبونات أضحية عيد الأضحى المبارك لصالح أكثر من 6000 أسرة، مشيرة الى أنها تستهدف خلال عيد الأضحى المبارك أكثر من 2500 أضحية.

وقال مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية د. محمد العمران: ان نماء تولي مشروع الأضاحي أهمية كبرى لما يحققه من احياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وادخال الفرح والسرور على قلوب الأسر المحتاجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن هناك تقريباً 6000 أسرة سوف يصلها لحوم الأضاحي.

وأكد د. العمران أن «نماء» خصصت فريق عمل بمقرها في جمعية الاصلاح الاجتماعي على مدار ثلاثة أسابيع لتوزيع الكوبونات على أسر الأيتام والأرامل والأسر المحتاجة، مشيراً الى أن هذا المشروع يأتي من قبل نماء امتداداً لرسالتها في خدمة المجتمع، واعانة الأسر المتعففة والمحتاجين طوال العام، عبر العديد من المشاريع الاجتماعية التي تنفذها في مختلف مواسم الخير.

وبيّن العمران أن مشروع الأضاحي أحد المشاريع الموسمية التي تنفذها نماء للزكاة والتنمية المجتمعية في عيد الأضحى، انطلاقاً من رؤيتها في جعل المناسبات السعيدة في حياة الناس فرصة لايصال الدعم والمساعدة للآخرين، وحرصها على ملامسة الحاجات الانسانية والاستجابة الفاعلة معها.

