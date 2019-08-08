وطن النهار

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان بالوكالة المستشار طلال المطيري ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القوانين الدولية والقانون الدولي الانساني لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. جاء ذلك في تصريح أدلى به المستشار المطيري لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت في المؤتمر الاقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الانسان الذي يقام تحت شعار «أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الانسان لاسيما النساء والاطفال». وقال المطيري «اذا لم تكن هناك جدية واستشعار بمدى مسؤولية المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في تطبيق تلك القوانين فلن يكون هناك سلام تام في حماية المدنيين الذين هم أكثر جهة معرضة للخطر خلال النزاعات المسلحة»، مضيفا أنه «للأسف دائما ما تكون هناك غفلة خلال الحروب والنزاعات عن الالتزام بتطبيق القانون الدولي الانساني».

وأعرب عن شكره وتقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على عقد هذا المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في «وقت تشهد فيه المنطقة العربية العديد من الاشكالات والنزاعات ما يتطلب تسليط الضوء على الوضع في الاقليم العربي».

واوضح ان هذا الموضوع «يشكل هاجسا كبيرا اليوم في المنطقة نتيجة لسقوط عدد من الضحايا خلال عمليات النزاعات المسلحة وأثر الاحتلال».

