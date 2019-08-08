وطن النهار

عقد وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي ووكيل وزارة التجارة المساعد لقطاع المستهلك عيد الرشيدي ومدير ادارة الرقابة التجارية فيصل الانصاري، اجتماعا مع رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان وعضو مجلس الادارة طارق بجران وعضو الجمعية العمومية يوسف الصيرفي.

وناقش المجتمعون، العديد من الأمور التي تأتي في مقدمتها ما يشاع عن اضراب الصيادين، حيث أكد رئيس الاتحاد ظاهر الصويان أن الصيادين لم يضربوا عن الصيد إطلاقا، بل يقومون بدورهم الوطني على الوجه الأكمل في توفير الأسماك المحلية في الأسواق.

وقال الصويان في تصريح له بعد الاجتماع أن هناك تفهم من المسؤولين بمطالب اتحاد الصيادين، وسوف تشهد الايام المقبلة ثمار التعاون بين الاتحاد ووزارة التجارة، لافتا إلى أن اتحاد الصيادين معنيا بتوفير السمك المحلي في الأسواق، وأنه حريص على أن تكون الأسعار معقولة وفي تناول المستهلك، لافتا إلى أن هناك مساعي لحل قضية صيد الميد في الأماكن المتوفر فيها السمك تحت إشراف الجهات المعنية.

وأضاف أن جميع مصيد الصيادين هو للسوق المحلي، داعيا الجميع إلى زيارة السوق وحضور المزاد، مؤكدا أن المزاد يتم بشفافية كاملة أمام مراقبي الجهات الحكومية المعنية.

إلى ذلك، أكد أن الصيادين يعملون جاهدين لتوفير الأمن الغذائي، مجددا نفيه عما يشاع حول إضراب الصيادين المزعوم من قبل البعض، مشيرا إلى أن الصيادين مستعدون لنزول البحر لتوفير أسماك الميد.

وقال: «للأسف أن الأماكن المحددة لصيده في البحر لا يوجد بها سمك، لأن سمكة الميد من الأسماك التي تعيش في المياه الضحلة، ولذلك يدرس الاتحاد حاليا مع الجهات المعنية طرقا لحل هذه الإشكالية».

ودعا الصويان، عموم الصيادين إلى الالتزام بالقوانين، لافتا إلى أن من يخالف القوانين والقرارات المعمول بها يتحمل وحده عقوبة ذلك، مؤكدا تعاون جميع الجهات الحكومية وهيئة الزراعة ووزارة التجارة، ومثمنا جهودهما التي تصب في الصالح العام.

