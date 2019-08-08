وطن النهار

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية النعيم التعاونية عبدالرزاق الظفيري ان اجمالي رواتب العاملين بالجمعية لا يتجاوز الـ 70 الف دينار شهريا، وتشمل 300 موظف، بينهم 26 مواطناً، منوها الى حرص مجلس الادارة على التدقيق في مصروفات الجمعية المالية، وتحقيق صافي الارباح الذي يتوافق مع خطط المجلس.

واوضح الظفيري في مؤتمر صحافي «أن الجمعية حريصة على تكويت بعض الوظائف فيها، وفق الشروط واللوائح والقوانين المعمول فيها في وزارة الشؤون وتوصياتها بهذا الصدد، وهي من اولويات المجلس، مبينا انه تم تعيين مواطنين متقاعدين مساهمين بالجمعية، بينهم كمشرف على الفروع واخر كان مدير عام سابق، نظرا لخبرتهم بالمنطقة، وحرصا على افساح المجال امام المواطنين، سواء المتقاعدين او غيرهم في شغل هذه الوظائف، وتفضيلهم على الوافدين».

وبين الظفيري ان الجمعية العمومية عقدت مرتين أخيراً، وتم تعليقها بناء على رغبة المساهمين وبينهم اعضاء معزولين، منوها الى انه تم حجب توزيع الارباح والتي كان من المقرر توزيعها بنسب 5% قياسا بمشتريات المساهم السنوية، بسبب عدم اعتماد التقريرين المالي والاداري للجمعية، مضيفا انه مخاطبة وزارة الشؤون بما تم خلالها.

