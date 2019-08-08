loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الظفيري: تكويت الوظائف بالجمعيات وفق توجيهات «الشؤون»


أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية النعيم التعاونية عبدالرزاق الظفيري ان اجمالي رواتب العاملين بالجمعية لا يتجاوز الـ 70 الف دينار شهريا، وتشمل 300 موظف، بينهم 26 مواطناً، منوها الى حرص مجلس الادارة على التدقيق في مصروفات الجمعية المالية، وتحقيق صافي الارباح الذي يتوافق مع خطط المجلس.
واوضح الظفيري في مؤتمر صحافي «أن الجمعية حريصة على تكويت بعض الوظائف فيها، وفق الشروط واللوائح والقوانين المعمول فيها في وزارة الشؤون وتوصياتها بهذا الصدد، وهي من اولويات المجلس، مبينا انه تم تعيين مواطنين متقاعدين مساهمين بالجمعية، بينهم كمشرف على الفروع واخر كان مدير عام سابق، نظرا لخبرتهم بالمنطقة، وحرصا على افساح المجال امام المواطنين، سواء المتقاعدين او غيرهم في شغل هذه الوظائف، وتفضيلهم على الوافدين».
وبين الظفيري ان الجمعية العمومية عقدت مرتين أخيراً، وتم تعليقها بناء على رغبة المساهمين وبينهم اعضاء معزولين، منوها الى انه تم حجب توزيع الارباح والتي كان من المقرر توزيعها بنسب 5% قياسا بمشتريات المساهم السنوية، بسبب عدم اعتماد التقريرين المالي والاداري للجمعية، مضيفا انه مخاطبة وزارة الشؤون بما تم خلالها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة