وطن النهار

بعث محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، ببرقية تهنئة الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك جاء فيها: «يشرفني أن أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن «يحفظ سموكم وأن يلبسكم ثوب العزة والصحة والعافية وأن يُنعم على كويتنا الحبيبة بدوام الرخاء والأمن والاستقرار في ظل عهدكم الزاهر الميمون».

«وبكل الفخر ووافر الاعتزاز يسعدني في غمرة هذه المناسبة المباركة أن أؤكد لسموكم عميق الاعتزاز بقيادتكم الحكيمة لمسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا العزيز، واسأل المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على سموكم وأنتم في أتم صحة وعافية وعلى وطننا الحبيب وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

كما بعث المحافظ الخالد، ببرقية تهنئة مماثلة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، جاء فيها: «يشرفني مع إطلالة عيد الأضحى المبارك أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات»، داعياً المولى عز وجل أن «يحفظكم ويرعاكم وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على سموكم وعلى وطننا الحبيب بالتقدم والازدهار والأمن والأمان تحت ظل سيدي صاحب السمو أمير البلاد وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات».

وعلى صعيدٍ متصلٍ، أرسل الخالد برقية تهنئة مماثلة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، جاء فيها: «يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات»، داعيا الله سبحانه وتعالى أن «يُعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على سموكم وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وعلى وطننا الحبيب بالتقدم والازدهار والأمن والأمان تحت ظل صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين».

